Paso a paso para hacer una bebida saludable de maracuyá

Un poco de historia de la maracuyá
A veces parece que todas las opciones de bebidas saludables ya han sido probadas: agua con limón, jugos verdes, infusiones, y de repente, surge una receta diferente, fresca y fácil de preparar. Esta bebida de maracuyá con jengibre y limón llega justo a tiempo para darle un giro delicioso a la rutina.
La maracuyá, conocida también como fruta de la pasión, proviene de América tropical. Su nombre se origina del guaraní mburucuyá, y desde tiempos precolombinos ha sido cultivado y utilizado por comunidades indígenas tanto como alimento como con fines medicinales.
En el siglo XVI, los colonizadores españoles y portugueses lo llevaron a Europa, donde su flor llamó la atención por su simbolismo religioso: los misioneros la llamaron “flor de la pasión” porque veían en sus formas una representación de la Pasión de Cristo.
Con el tiempo, la maracuyá se expandió a otras regiones del mundo, especialmente a Asia, África y Oceanía, adaptándose a climas cálidos y húmedos.
Hoy es una fruta muy apreciada por su sabor exótico y su versatilidad en jugos, postres, salsas y bebidas refrescantes. Además, su aroma tropical la convierte en una de las preferidas para cócteles y recetas saludables modernas.
En esta receta, la combinación de la maracuyá, el toque picante del jengibre y la acidez del limón crea un sabor único. Endulzada con stevia líquida, es ideal para quienes buscan una opción natural y sin azúcar añadida. Además, puede prepararse con agua natural o con gas, según tu preferencia.
Su consumo aporta vitamina C, el jengibre favorece la digestión y el limón refuerza el sistema inmune. Todo en una copa sencilla, nutritiva y perfecta para cualquier momento del día.
Saborea esta preparación en 10 minutos
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 maracuyá
- 1 trozo jengibre (fresco)
- 1 taza agua (puede ser con gas si te gusta)
- 1 limón (solo el zumo)
- 4 gotas stevia (líquida o al gusto)
- Hierbabuena (para decorar)
- Hielo
Preparación
Extrae la pulpa y ponla en un vaso o copa.
Añade el zumo de limón y el jengibre rallado.
Agrega el agua fría o con gas.
Incorpora la stevia líquida, ajustando al gusto.
