Paso a paso para hacer una bebida saludable de maracuyá

Añade hielo, mezcla suavemente y decora con una ramita de hierbabuena.

Diana León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable
08 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Esta bebida de maracuyá es una opción saludable para el paladar.
Foto: GettyImages
Foto: GettyImages
Un poco de historia de la maracuyá

A veces parece que todas las opciones de bebidas saludables ya han sido probadas: agua con limón, jugos verdes, infusiones, y de repente, surge una receta diferente, fresca y fácil de preparar. Esta bebida de maracuyá con jengibre y limón llega justo a tiempo para darle un giro delicioso a la rutina.

La maracuyá, conocida también como fruta de la pasión, proviene de América tropical. Su nombre se origina del guaraní mburucuyá, y desde tiempos precolombinos ha sido cultivado y utilizado por comunidades indígenas tanto como alimento como con fines medicinales.

En el siglo XVI, los colonizadores españoles y portugueses lo llevaron a Europa, donde su flor llamó la atención por su simbolismo religioso: los misioneros la llamaron “flor de la pasión” porque veían en sus formas una representación de la Pasión de Cristo.

Con el tiempo, la maracuyá se expandió a otras regiones del mundo, especialmente a Asia, África y Oceanía, adaptándose a climas cálidos y húmedos.

Hoy es una fruta muy apreciada por su sabor exótico y su versatilidad en jugos, postres, salsas y bebidas refrescantes. Además, su aroma tropical la convierte en una de las preferidas para cócteles y recetas saludables modernas.

En esta receta, la combinación de la maracuyá, el toque picante del jengibre y la acidez del limón crea un sabor único. Endulzada con stevia líquida, es ideal para quienes buscan una opción natural y sin azúcar añadida. Además, puede prepararse con agua natural o con gas, según tu preferencia.

Su consumo aporta vitamina C, el jengibre favorece la digestión y el limón refuerza el sistema inmune. Todo en una copa sencilla, nutritiva y perfecta para cualquier momento del día.

Gastronomía: Saludable .

Saborea esta preparación en 10 minutos

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 maracuyá
  • 1 trozo jengibre (fresco)
  • 1 taza agua (puede ser con gas si te gusta)
  • 1 limón (solo el zumo)
  • 4 gotas stevia (líquida o al gusto)
  • Hierbabuena (para decorar)
  • Hielo

Preparación

Extrae la pulpa y ponla en un vaso o copa.

Añade el zumo de limón y el jengibre rallado.

Agrega el agua fría o con gas.

Incorpora la stevia líquida, ajustando al gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable

