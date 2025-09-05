BogotaEats A Cielo Abierto 2025: fechas, precios y restaurantes

Causa de chanchito anticuchero, propuesta de De los Tres y Olivia, restaurante que hará parte de BogotaEats A Cielo Abierto 2025. Foto: De los Tres y Olivia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante seis días 30 restaurantes de la capital colombiana y más de 20 experiencias de marca convertirán a la ciudad en una fiesta gastronómica al aire libre, en donde los asistentes podrán disfrutar de l platos diseñados exclusivamente para el festival, así como también podrán conocer nuevos talentos de la cocina para compartir con la familia y los amigos.

En Gastronomía y recetas de El Espectador hicimos un pequeño recorrido, por algunas de las propuestas que los comensales podrán encontrar en el festival de sabor que se llevará a cabo en Bogotá:

Aalto Bistró es un nuevo restaurante que abrió sus puertas hace tan solo tres meses en el centro comercial El Retiro, ubicado en la calle 82 con carrera 11. Por primera vez, participará en este festival con dos platos únicos.

El primero es un crab de cangrejo al estilo caribeño, sazonado con suero costeño, ají dulce, cebollín, cebolla encurtida y un aderezo especial, todo rematado con un toque de limón amarillo y limón Tahití. El pan, esponjoso y suave, resalta el sabor de la cebolla en armonía con el cangrejo. Es un plato perfecto para compartir.

La segunda propuesta es un pollo al estilo coreano impregnado en gochujang y salsa de maní. Una mezcla de sabores entre lo jugoso del pollo, el crunch del maní, el picante de la salsa, ajonjolí y la frescura de la hierbabuena. Cada bocado es una explosión de sabores reconfortante.

Óscar Mauricio, asesor del restaurante, asegura que lo que diferencia sus platos “es la calidad de los sabores y de los productos que utilizan en sus dos propuestas, además de la calidez y el cariño que ponen en cada preparación”.

Después de once años, De los Tres y Olivia, ubicado en la carrera 12A #79-15, participa por primera vez en este festival. Este restaurante peruano, liderado por los chefs Miguel Castillo y Carolina Cifuentes, presenta dos propuestas con auténtico sabor peruano, con el propósito de conquistar el paladar bogotano.

El primero es un tiradito de parmesano con láminas de pescado al limón, marinado en una leche de tigre cremosa y con un toque de queso parmesano. Este plato logra un contraste perfecto de sabores y texturas, combinando cebolla, platanitos y maíz crujiente.

La causa de chanchito anticuchero y panceta de cerdo crocante es el segundo plato que se presentará en el festival. Preparada con papa, ají amarillo, limón y sazonadores peruanos, esta propuesta se corona con panceta de cerdo cocinada al wok y acompañada de una salsa picosa de ají panca e ingredientes de la sierra peruana. Una combinación que une lo mejor de la costa y la sierra del Perú, contrastando la frescura de la comida fría con la intensidad de la caliente.

Este restaurante refleja la apuesta por la creatividad en el uso de insumos peruanos tradicionales, enriquecidos por la influencia de la comunidad Nikkei, que fusiona la gastronomía peruana con la japonesa, y de la cultura Tusan, que integra la herencia china con la peruana.

La Kasta Grill & Wine es un restaurante especializado en parrilla que ofrece las mejores experiencias alrededor del fuego. Cuenta con dos sedes en la ciudad: una en la calle 106 #18A-41 y otra en la calle 40 #21-34. Participará por segunda vez en la edición de Bogotá Cielo Abierto.

Para esta versión del festival, presentarán como primer plato una colita de cuadril importada, jugosa y tierna, con un sabor intenso y ahumado gracias a la parrilla. Este plato viene acompañado de papas bravas, crujientes por fuera y suaves por dentro, bañadas en una salsa con el punto justo de picante y complementadas con una cremosa mayonesa de aceituna ahumada.

Su segunda entrega para el paladar permite saborear unas costillas de cerdo braseadas en una salsa de uchuva y BBQ, que combina la acidez tropical con el dulzor e intensidad de la parrilla. Como acompañante, una mazorca engallada cubierta con crema agria, queso y un toque especial de Merkel, un polvo de pimientos ahumados que aporta un matiz profundo y especiado, realzando cada bocado.

Alejandro Reyes, chef de la propuesta, afirma que el mayor reto al diseñar los platos para el evento “fue proponer algo nuevo y diferente a lo que sus clientes han probado. Por eso, decidimos ofrecer preparaciones que no forman parte del menú habitual, con el fin de seguir innovando”.

Al preguntarle qué diferencia a su propuesta de las demás, respondió que “ es el amor con el que uno hace las cosas. Todos los restaurantes son muy buenos, pero lo que marca la diferencia es el cariño y la energía que le pones al proyecto y al trabajo.”

La Brasserie, Casa, Dondoh Parrilla Japonesa, El Árabe, Nueve, Osso, Ko Asian Kitchen, Ukiyo, Ideal, Gallardo, El Pantera, Kasta y Le Grand– y otros que se estrenan con sus nuevas y creativas propuestas como Aalto Bistró, Adriano, Bogavante, Donburi, Fortezza, Jus Dipping Sandwiches, Naous Agean Bistro, Sauvage, Tacaloa, Têt Taberna Vietnamita, Tremé y Tercer Piso, entre otros, harán parte de esta nueva edición que además tendrá como novedad la apertura del Mercado de la Gula.

Agadón, Alfajores Ventura, Berry Lab, Din Dim, Donut Factory, Helados Clemente, San Giorgio, Sanse&Co, serán los encargados de ponerle el toque dulce al festival con una amplia carta de postres, propuestas que dejarán ver una amplia variedad de sabores, en uno de los festivales gastronómicos más importantes de la capital.

La iniciativa se llevará a cabo en el Parque Museo El Chicó del 5 al 7 y del 12 al 14 de septiembre de 2025 y los asistentes podrán disfrutar de platos con precios entre $30.000 y $40.000, en una muestra que exalta el talento culinario y la diversidad que caracteriza a la ciudad.

Viernes 5 y 12 de septiembre y sábado 6 y 13 de septiembre: acceso exclusivo para mayores de edad, con dos franjas de ingreso: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Domingo 7 y 14 de septiembre (Family Day): pensado para disfrutar en familia, con horarios de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.

El festival es pet friendly, para que todos los integrantes de la familia hagan parte de esta experiencia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧