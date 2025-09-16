No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Paso a paso para preparar “pancakes” japoneses

Sirve como postre o merienda, acompañados de ingredientes como crema batida, frutas frescas, miel, sirope o incluso helado.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
16 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estos pancakes japoneses con arándanos o frambuesas. EL toque de crema batida deleitará tus sentidos.
Foto: Getty Images/iStockphoto - tbralnina
Un poco de la historia de los pancakes

Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.

Gastronomía: Japonesa.

Sirve con helado

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 14 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 3 huevos (separar claras y yemas)
  • 30 mililitros de leche
  • 45 gramos de harina de trigo
  • 7 gramos de maicena (fécula de maíz)
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • 3 cucharadas de azúcar (aprox.)
  • Agua (para crear vapor en la cocción)

Preparación

Separar las claras de las yemas.

En un bowl, mezclar las yemas con la esencia de vainilla, la leche, la harina y la maicena hasta integrar completamente.

Batir las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco, hasta formar picos firmes.

Incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.

Poner la mezcla en una manga pastelera.

Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo, verter la mezcla formando torres gruesas.

Añadir un poco de agua a los lados de la sartén, tapar y cocinar por 8 minutos.

Destapar, voltear los pancakes cuidadosamente, tapar nuevamente y cocinar por 8 minutos más.

Servir y disfrutar. ¡Mira cómo tiemblan!

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

