Paso a paso para preparar “pancakes” japoneses

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de los pancakes
Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.
Gastronomía: Japonesa.
Sirve con helado
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 14 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 3 huevos (separar claras y yemas)
- 30 mililitros de leche
- 45 gramos de harina de trigo
- 7 gramos de maicena (fécula de maíz)
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- 3 cucharadas de azúcar (aprox.)
- Agua (para crear vapor en la cocción)
Preparación
Separar las claras de las yemas.
En un bowl, mezclar las yemas con la esencia de vainilla, la leche, la harina y la maicena hasta integrar completamente.
Batir las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco, hasta formar picos firmes.
Incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
Poner la mezcla en una manga pastelera.
Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo, verter la mezcla formando torres gruesas.
Añadir un poco de agua a los lados de la sartén, tapar y cocinar por 8 minutos.
Destapar, voltear los pancakes cuidadosamente, tapar nuevamente y cocinar por 8 minutos más.
Servir y disfrutar. ¡Mira cómo tiemblan!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧