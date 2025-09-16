Paso a paso para preparar “pancakes” japoneses

Sirve estos pancakes japoneses con arándanos o frambuesas. EL toque de crema batida deleitará tus sentidos. Foto: Getty Images/iStockphoto - tbralnina

Un poco de la historia de los pancakes

Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.

Gastronomía: Japonesa . Sirve con helado Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 14 minutos.

14 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 3 huevos (separar claras y yemas)

30 mililitros de leche

45 gramos de harina de trigo

7 gramos de maicena (fécula de maíz)

1 chorrito de esencia de vainilla

3 cucharadas de azúcar (aprox.)

Agua (para crear vapor en la cocción)

Preparación

Separar las claras de las yemas.

En un bowl, mezclar las yemas con la esencia de vainilla, la leche, la harina y la maicena hasta integrar completamente.

Batir las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco, hasta formar picos firmes.

Incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.

Poner la mezcla en una manga pastelera.

Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo, verter la mezcla formando torres gruesas.

Añadir un poco de agua a los lados de la sartén, tapar y cocinar por 8 minutos.

Destapar, voltear los pancakes cuidadosamente, tapar nuevamente y cocinar por 8 minutos más.

Servir y disfrutar. ¡Mira cómo tiemblan!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧