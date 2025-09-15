Así se hacen unos chips de plátano maduro

Estos chips de plátano maduro son muy fáciles de hacer en casa. Toma nota. Foto: Diana León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del plátano

El plátano tiene su origen en el sudeste asiático, especialmente en regiones como Malasia, Filipinas e Indonesia, donde ya se cultivaba hace más de 7.000 años. Desde allí fue llevado a África alrededor del año 3000 a.C., convirtiéndose en un alimento básico para muchas comunidades. Con la llegada de los españoles y portugueses a América en el siglo XV, el plátano se expandió por el Caribe y América Latina, donde se adaptó rápidamente al clima tropical. Hoy en día, es uno de los frutos más consumidos en el mundo y una pieza fundamental de la gastronomía de países como Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Si te gustan los snacks fáciles, rápidos y nutritivos, estos chips de plátano maduro se convertirán en tu nueva receta favorita. Prepararlos en casa es mucho más saludable que comprarlos en paquete, ya que puedes controlar la cantidad de aceite y sal, conservando todo el sabor natural del plátano. Este snack es perfecto para acompañar tus comidas, disfrutar por la tarde o llevar contigo como una opción práctica cuando quieras algo crujiente.

Estos chips saludables de plátano maduro no solo son deliciosos, sino que también aportan energía, fibra, potasio y vitaminas que contribuyen al bienestar de tu cuerpo. Además, son una excelente alternativa si buscas recetas caseras, económicas y llenas de sabor.

Gastronomía: Saludable . Usa mantequilla clarificada en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 plátano maduro (color amarillo pero que no esté blando)

2 cucharadas de mantequilla clarificada derretida

Preparación

Quita la cáscara del plátano y córtalo en rodajas muy delgadas usando el lado de ranuras grandes del rallador o una mandolina. Podrías hacerlo con un cuchillo, pero te tomará mucho más tiempo y probablemente no te va a quedar con el grosor perfecto.

En un recipiente hondo, mezcla los platanitos con la mantequilla y asegúrate que los platanitos queden muy bien fusionados. Usa tus manos para mezclar muy bien si es necesario.

Lleva a la freidora de aire. Asegúrate que queden lo más separados posible y no queden uno sobre otro (esto es muy importante).

Prende la freidora en 350 °F (176 °C) y deja los platanitos 10 minutos.

Una vez hayan pasados los 10 minutos, mezcla y voltea los platanitos y deja por otros deja 5 minutos.

Saca de la freidora y deja reposar por unos 5 minutos. Este paso es muy importante para que queden crocantes.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧