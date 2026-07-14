¿Qué hacer en el pueblo de Tolima donde puede comer el mejor salpicón?: así puede ir

Calle de las Trampas, Honda, Tolima Foto: Gobernación del Tolima.

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¿Existe realmente un “mejor” salpicón? La respuesta podría parecer imposible, porque el sabor siempre depende de los gustos de cada persona. Sin embargo, si hay un lugar donde esa discusión se toma muy en serio, es Honda, Tolima. Este Pueblo Patrimonio, famoso por sus calles coloniales, el río Magdalena y su tradición gastronómica, también celebra uno de los postres más refrescantes del país con un concurso que busca coronar al mejor salpicón del municipio.

Y es que cada año las vendedoras de la plaza de mercado ponen a prueba sus recetas en una competencia que exalta uno de los sabores más representativos de Honda. Así que, si alguna vez se ha preguntado dónde puede probar el mejor salpicón del departamento y qué otros planes puede disfrutar después de saborearlo, aquí le contamos por qué este destino del Tolima merece un lugar en su próxima escapada.

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¿Por qué ir a comer salpicón aquí?

Hablar de salpicón no solo es hablar de una mezcla de frutas refrescante. También es acercarse a una tradición que ha pasado de generación en generación y que, en lugares como la Plaza de Mercado de Honda, hace parte de la identidad del municipio y del sustento de muchas familias.

Esa tradición quedó en evidencia con el Concurso al Mejor Salpicón de Honda, una iniciativa creada como homenaje a las vendedoras de esta plaza con el apoyo del Ministerio de Cultura y el respaldo de la administración del mercado. Más que elegir la mejor receta, el concurso busca reconocer el trabajo de las mujeres y cocineras que, durante años, han preservado esta tradición. La ganadora fue Luz Helena Rojas, quien conquistó al jurado con un salpicón preparado con frutas frescas, una atención cercana a sus clientes y una historia familiar que demuestra cómo un negocio tradicional puede convertirse en el sustento de varias generaciones.

Su caso recuerda que, muchas veces, son las recetas más sencillas y auténticas las que terminan convirtiéndose en el verdadero sello de un destino.

Pero la experiencia no termina con el último sorbo de salpicón. Honda es uno de los destinos patrimoniales más atractivos del Tolima y ofrece múltiples planes para completar la visita. Después de disfrutar esta tradicional preparación, los viajeros pueden recorrer su Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, donde las calles empedradas, las casonas coloniales y los antiguos puentes evocan la época en la que el municipio fue el principal puerto fluvial del interior de Colombia.

Pero probar el salpicón también es la excusa perfecta para conocer la Plaza de Mercado, uno de los espacios más emblemáticos del municipio. Y es que, además de su oferta de frutas, verduras y productos locales, conserva oficios tradicionales como la relojería, la joyería y la sastrería, que siguen dando vida al mercado.

El edificio, además, tiene un importante valor histórico. En este lugar funcionó durante cerca de dos siglos el Convento de San Bartolomé y hoy hace parte de los Bienes de Interés Cultural del país. Sus arcos y más de 140 columnas le han valido el apodo de “Partenón del Tolima”, convirtiéndolo en una parada obligada para quienes visitan Honda.

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¿Qué hacer en Honda, Tolima?

Conocida como la Ciudad de los Puentes y declarada Pueblo Patrimonio de Colombia desde 2010, Honda es uno de los destinos históricos más importantes del país. Durante la época colonial y buena parte del siglo XIX fue el principal puerto fluvial del interior de Colombia, punto de conexión entre el río Magdalena y las montañas andinas.

Hoy, ese pasado sigue vivo en sus calles empedradas, casonas coloniales y puentes históricos, que se combinan con una variada oferta de naturaleza y turismo cultural.

Si planea visitar el municipio después de probar su tradicional salpicón, estos son algunos de los lugares y experiencias que no puede perderse:

Centro Histórico: caminar por sus calles empedradas permite descubrir balcones coloniales, iglesias, antiguas casonas y rincones que recuerdan la época en la que Honda fue el principal puerto del río Magdalena.

Calle de las Trampas: una de las vías coloniales mejor conservadas del país. Su recorrido en zigzag, rodeado de balcones, portones y faroles, la convierte en uno de los lugares más fotografiados del municipio.

Puente Navarro: símbolo de Honda y considerado el primer puente metálico de Suramérica. Inaugurado a finales del siglo XIX, conecta al Tolima con Cundinamarca y ofrece una de las mejores vistas del río Magdalena.

Museo del Río Magdalena: ubicado en una antigua casona colonial, este museo reúne piezas sobre la historia de la navegación, los primeros pobladores, la biodiversidad y la importancia económica y cultural del río para Colombia.

Además de su riqueza histórica y gastronómica, Honda ofrece una variada oferta de turismo de naturaleza y aventura, donde el río Magdalena es el gran protagonista. Una de las experiencias más recomendadas es realizar un paseo en lancha para recorrer sus aguas, admirar los históricos puentes que conectan la ciudad y contemplar desde otra perspectiva el paisaje.

Para quienes desean extender la visita, en los alrededores también hay opciones para disfrutar del ecoturismo. El sendero al cerro Cacao, en Bellota, conduce a un mirador con vistas panorámicas de Honda y del valle del Magdalena, mientras que la Ciudad Perdida de Falan, ubicada a menos de una hora del municipio, invita a recorrer antiguas ruinas de una mina de oro colonial rodeadas de vegetación, túneles y pozos naturales, en una experiencia que combina historia, patrimonio y naturaleza.

¿Cómo llegar a Honda, Tolima?

Gracias a su ubicación estratégica sobre el corredor vial que conecta a Bogotá con Medellín, Honda es un destino de fácil acceso tanto en vehículo particular como en transporte público.

Desde Bogotá, el recorrido es de aproximadamente 156 kilómetros y toma entre 3,5 y 4 horas, dependiendo del tráfico. La ruta más utilizada pasa por la calle 80, La Vega, Villeta y Guaduas, hasta llegar a Honda.

Quienes prefieran viajar en bus encontrarán salidas frecuentes desde la Terminal de Transporte de Bogotá.

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