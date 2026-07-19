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Gastronomía y Recetas

Pescado apanado en air fryer: receta de bites crujientes en minutos

Acompaña este plato con una ensalada, vegetales frescos o con tu aderezo favorito.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
19 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Bana este pescado apanado con suero costeño o con una buena tártara.
Bana este pescado apanado con suero costeño o con una buena tártara.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Latinomericana.

Para conquistar paladares en 25 minutos

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de pescado blanco (tilapia, merluza o el de tu preferencia)
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 1½ tazas de panko
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite en spray

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Preparación

Corta el pescado en cubos medianos o tiras delgadas y sazónalo con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo.

Pasa cada trozo por harina, luego por huevo batido y, por último, cúbrelo completamente con panko.

Rocía ligeramente con aceite en spray y cocina a 200 °C durante 10 a 12 minutos, volteándolos a la mitad del tiempo para que se doren de manera uniforme.

Acompaña con una ensalada, vegetales frescos o tu aderezo favorito y ahora si a disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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Gastronomía y recetas

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Pescado apanado en air fryer

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Receta en air fryer

Air Fryer

 

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