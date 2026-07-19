Pescado apanado en air fryer: receta de bites crujientes en minutos

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Latinomericana.
Para conquistar paladares en 25 minutos
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de pescado blanco (tilapia, merluza o el de tu preferencia)
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 1½ tazas de panko
- 1 cucharadita de paprika
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite en spray
Para destacar: Esta mermelada colombiana está entre las mejores del mundo: la historia de “De muerte lenta”
Preparación
Corta el pescado en cubos medianos o tiras delgadas y sazónalo con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo.
Pasa cada trozo por harina, luego por huevo batido y, por último, cúbrelo completamente con panko.
Rocía ligeramente con aceite en spray y cocina a 200 °C durante 10 a 12 minutos, volteándolos a la mitad del tiempo para que se doren de manera uniforme.
Acompaña con una ensalada, vegetales frescos o tu aderezo favorito y ahora si a disfrutar.
No pierdas de vista: Entre fermentos, fondos y encurtidos: esta es la cocina de José Barbosa en deIndias
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧