Pizza Master 2025: estas son las fechas y precios para vivir la fiesta de sabor

Tulio Zuluaga, influenciador y líder gastronómico de la iniciativa que pretende conquistar todos los paladares de Colombia. Foto: Tomada de Instagram

Bajo el lema “La resistencia”, regresa una nueva edición de uno de los festivales gastronómicos que más ha dado de qué hablar en los últimos años: el Pizza Master.

Fue el mismo Tulio Zuloaga quien difundió la noticia a través de sus redes sociales, abriendo nuevamente la puerta a los emprendedores del país para que expongan los mejores sabores en esta propuesta tradicional de la gastronomía italiana.

“Hay quienes creen que las buenas pizzas solo están en Italia, pero nosotros vamos a demostrar que en Colombia hay pizzas increíbles, al nivel de los grandes pizzaiolos. No nacimos con la receta, pero nacimos con la pasión. No tenemos apellidos italianos, pero tenemos el fuego, la disciplina y la creatividad. Cada horno encendido será una respuesta a quienes dudan. Porque esto no es solo pizza, esto es una declaración: somos la resistencia”, afirmó Zuloaga en sus cuentas personales.

Este año, más que una competencia, será una verdadera fiesta de sabor: la revancha para todos los que alguna vez dijeron que “aquí no sabíamos de pizza”. Así lo expresó el influenciador al hablar de este encuentro gastronómico, donde los ingredientes locales y la creatividad también se sirven en la mesa.

Las protagonistas del festival serán las pizzas enteras de 25 a 30 centímetros, que tendrán un precio unificado de $21.000. Como es costumbre, los comensales podrán votar por sus favoritas y así contribuir a la selección de las mejores exponentes del sabor en Colombia, con el objetivo de superar las cifras del año anterior, cuando se sirvieron 365 mil pizzas en solo siete días.

Aún no se han revelado los participantes de esta edición, pero lo que sí se sabe es que Tulio Zuloaga ya está recorriendo el país para seguir impulsando este movimiento económico que beneficia al sector restaurantero nacional.

