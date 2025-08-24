Así se prepara una buena tilapia con mantequilla y limón

Esta tilapia con mantequilla y limón puedes servirla con unas papas criollas o al vapor. Foto: María Dulcey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la tilapia

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides la mantequilla sin sal en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 filetes de tilapia (aprox. 150 g cada uno)

1 cucharada de mantequilla sin sal

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo en laminas

Sal, paprika y pimienta al gusto

Preparación

Sazona los filetes de tilapia con sal y pimienta por ambos lados y reserva por lo menos 30 minutos.

En una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla y agrega el ajo picado, cocinando por unos segundos hasta que suelte aroma.

Añade los filetes de tilapia y cocina 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y se desmenucen fácilmente con un tenedor.

Vierte el jugo de limón sobre el pescado y deja que se impregne bien con la salsa de mantequilla.

Retira del fuego, sirve caliente y decora con unas rodajas de limón y ahora si a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧