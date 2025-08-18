Con siete ingredientes prepara esta tostada caramelizada

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de la tostada
La tostada es un clásico culinario que ha trascendido fronteras. Su origen se remonta a la Europa medieval, donde se utilizaba el pan tostado para prolongar su vida útil y mejorar su sabor. Con el tiempo, se popularizó en países como Francia e Inglaterra durante el siglo XV, y hoy en día se ha convertido en una base versátil para preparaciones tanto dulces como saladas.
En esta receta, te proponemos una deliciosa versión de tostada caramelizada, perfecta como snack saludable o desayuno lleno de nutrientes. Combinamos uvas rojas horneadas con miel y mantequilla clarificada, que al caramelizarse liberan un aroma irresistible. El pan de masa madre aporta una textura crujiente, mientras que el queso crema añade una nota de cremosidad. Un toque final de vinagre balsámico y tomillo fresco equilibra los sabores de manera exquisita.
Gastronomía: Europea .
No olvides usar mantequilla clarificada
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 2 tazas de uvas rojas
- 1/4 taza de miel de abeja pura
- 1 cucharada de mantequilla clarificada
- 3 tajadas de pan de masa madre
- 1/2 taza de queso crema (puede ser de marañón para opción vegana)
- Vinagre balsámico para rociar al final
- 2 cucharaditas de tomillo fresco para decorar
Preparación
Precalienta el horno a 200 °C (392 °F). Pon las uvas en una bandeja para hornear, añade la miel y la mantequilla clarificada. Mezcla bien para que queden cubiertas. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que las uvas estén suaves y caramelizadas, mezclando a la mitad del tiempo para que se cocinen de manera uniforme.
Mientras las uvas están en el horno, tuesta las tajadas de pan de masa madre hasta que queden doradas y crujientes.
Unta el queso crema sobre las rebanadas de pan caliente. Añade las uvas caramelizadas por encima.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧