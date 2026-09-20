Pollo a la naranja fácil y jugoso, receta paso a paso

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Gastronomía: China.
La salsa de este pollo a la naranja se caracteriza por ser espesa y caramelizada.
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 4 Muslos de pollo
- 1 taza de zumo de naranja (aprox. 2 naranjas)
- ¼ taza de salsa de soya
- ¼ taza de miel
- 1 diente de ajo rallado
- 2 cucharadas de fécula de maíz disueltas en un poquito de agua
- Sal y pimienta al gusto
- Un chorrito de aceite
Preparación
Salpimienta los muslos de pollo y dóralos muy bien en una sartén con un poquito de aceite.
Mientras tanto, mezcla el zumo de naranja, la salsa de soya, la miel, el ajo y la fécula de maíz disuelta.
Cuando el pollo esté bien doradito, agrega la mezcla de naranja, tapa y deja cocinar hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa espese y quede brillante y bien pegadita al pollo.
Sirve con arroz blanco, o tu guarnición favorita y ahora si a disfrutar.
Un poco de la historia del pollo a la naranja
El pollo a la naranja tiene su origen en Hunan. Es un plato chino que se caracteriza por hacer parte de la comida rápida y ha sido adoptado por cultura estadounidense por con convertirse en una de las propuestas más fáciles de encontrar en el mercado gastronómico.
Aunque la receta ha sufrido variaciones importantes, la mayoría de chefs la preparan con pedazos de pollo rebanados y bañados en una salsa con textura similar al caramelo. Expertos en el tema aseguran que esta propuesta gastronómica es “una variantes del pollo General Tso”, una receta autóctona de China.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧