Este pollo a la naramja combina sabores dulces y ácidos y si versión casera se hace con presas de pollo enteras.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Pollo a la naranja fácil y jugoso, receta paso a paso María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: China. La salsa de este pollo a la naranja se caracteriza por ser espesa y caramelizada. Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 4 Muslos de pollo

1 taza de zumo de naranja (aprox. 2 naranjas)

¼ taza de salsa de soya

¼ taza de miel

1 diente de ajo rallado

2 cucharadas de fécula de maíz disueltas en un poquito de agua

Sal y pimienta al gusto

Un chorrito de aceite

Preparación

Salpimienta los muslos de pollo y dóralos muy bien en una sartén con un poquito de aceite.

Mientras tanto, mezcla el zumo de naranja, la salsa de soya, la miel, el ajo y la fécula de maíz disuelta.

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Cuando el pollo esté bien doradito, agrega la mezcla de naranja, tapa y deja cocinar hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa espese y quede brillante y bien pegadita al pollo.

Sirve con arroz blanco, o tu guarnición favorita y ahora si a disfrutar.

Un poco de la historia del pollo a la naranja

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