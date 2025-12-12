Este tradicional pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce, es una receta rendidora, llena de sabor e ideal para conquistar paladares. Foto: Getty Images/iStockphoto - Rimma_Bondarenko

Un poco de la historia de las papas

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Gastronomía: Latinoamericana . Acompaña con una copa de vino rojo Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 pollo deshuesado (o sin deshuesar)

1 mango maduro

1 pimentón amarillo

150 gramos de uchuvas

100 gramos de mantequilla

Paprika al gusto

Sazón completo al gusto

Ajo en polvo al gusto

Sal al gusto

Ingredientes para las papas

300 gramos de papa criolla

Sal al gusto

Romero

Aceite

Ingredientes para la salsa

Jugos y relleno del pollo

Panela o azúcar

Vinagre

Agua al gusto

Sal al gusto

Preparación

Mezcla la mantequilla con la paprika, el sazón completo y el ajo. Unta bien todo el pollo con esta mezcla para que quede completamente impregnado de sabor.

Ralla o tritura las uchuvas, el pimentón amarillo y el mango. Introduce esta mezcla dentro del pollo.

Lleva el pollo al horno a 180 °C durante una hora. De vez en cuando, pincélalo con sus propios jugos para mantenerlo jugoso y dorado.

Para hacer la salsa agridulce

Retira parte del relleno que quedó dentro del pollo y licúalo.

Luego pon esta mezcla en una sartén y agrega agua, un poco de vinagre, panela y sal. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa espesa y brillante.

Esta salsa aporta un toque agridulce irresistible que realza el sabor del pollo. ¡Les aseguro que se les hará agua la boca!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧