Pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce

Un poco de la historia de las papas
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.
Acompaña con una copa de vino rojo
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 pollo deshuesado (o sin deshuesar)
- 1 mango maduro
- 1 pimentón amarillo
- 150 gramos de uchuvas
- 100 gramos de mantequilla
- Paprika al gusto
- Sazón completo al gusto
- Ajo en polvo al gusto
- Sal al gusto
Ingredientes para las papas
300 gramos de papa criolla
Sal al gusto
Romero
Aceite
Ingredientes para la salsa
Jugos y relleno del pollo
Panela o azúcar
Vinagre
Agua al gusto
Sal al gusto
Preparación
Mezcla la mantequilla con la paprika, el sazón completo y el ajo. Unta bien todo el pollo con esta mezcla para que quede completamente impregnado de sabor.
Ralla o tritura las uchuvas, el pimentón amarillo y el mango. Introduce esta mezcla dentro del pollo.
Lleva el pollo al horno a 180 °C durante una hora. De vez en cuando, pincélalo con sus propios jugos para mantenerlo jugoso y dorado.
Para hacer la salsa agridulce
Retira parte del relleno que quedó dentro del pollo y licúalo.
Luego pon esta mezcla en una sartén y agrega agua, un poco de vinagre, panela y sal. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa espesa y brillante.
Esta salsa aporta un toque agridulce irresistible que realza el sabor del pollo. ¡Les aseguro que se les hará agua la boca!
