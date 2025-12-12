Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce

El mango y las uchuva se fusionarán para acompañar las preparaciones más especiales de Navidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Didier Castaño, chef /@didier.castac
12 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Este tradicional pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce, es una receta rendidora, llena de sabor e ideal para conquistar paladares.
Este tradicional pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce, es una receta rendidora, llena de sabor e ideal para conquistar paladares.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Rimma_Bondarenko
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de las papas

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

Vínculos relacionados

Galletas suaves y cremosas para compartir en Navidad
Paso a paso para hacer ensalada navideña con aderezo de maracuyá
¿Cómo hacer salsa de mora para la natilla?: Trucos para que quede espesa

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Gastronomía: Latinoamericana .

Acompaña con una copa de vino rojo

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 pollo deshuesado (o sin deshuesar)
  • 1 mango maduro
  • 1 pimentón amarillo
  • 150 gramos de uchuvas
  • 100 gramos de mantequilla
  • Paprika al gusto
  • Sazón completo al gusto
  • Ajo en polvo al gusto
  • Sal al gusto

Ingredientes para las papas

300 gramos de papa criolla

Sal al gusto

Romero

Aceite

Ingredientes para la salsa

Jugos y relleno del pollo

Panela o azúcar

Vinagre

Agua al gusto

Sal al gusto

Preparación

Mezcla la mantequilla con la paprika, el sazón completo y el ajo. Unta bien todo el pollo con esta mezcla para que quede completamente impregnado de sabor.

Ralla o tritura las uchuvas, el pimentón amarillo y el mango. Introduce esta mezcla dentro del pollo.

Lleva el pollo al horno a 180 °C durante una hora. De vez en cuando, pincélalo con sus propios jugos para mantenerlo jugoso y dorado.

Para hacer la salsa agridulce

Retira parte del relleno que quedó dentro del pollo y licúalo.

Luego pon esta mezcla en una sartén y agrega agua, un poco de vinagre, panela y sal. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa espesa y brillante.

Esta salsa aporta un toque agridulce irresistible que realza el sabor del pollo. ¡Les aseguro que se les hará agua la boca!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Pollo al horno con papas criollas y salsa agridulce

Receta con pollo

Receta con papas

Receta al horno

Receta para Navidad

Receta para hacer salsas

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.