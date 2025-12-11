Galletas suaves y cremosas para compartir en Navidad

Escucha este artículo
Un poco de la historia del arequipe
El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.
Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.
Gastronomía: Latinamericana.
Una esencia de vainilla en esta receta
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 12 minutos.
- Porciones: 25.
Ingredientes
- 100 gramos de mantequilla
- 1 yema de huevo
- 30 gramos de azúcar pulverizada
- 80 gramos de harina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 250 gramos de arequipe
- 50 gramos de lecherita
Preparación
En un recipiente pon la mantequilla, la yema de huevo, la esencia de vainilla y la leche condensada.
Agrega azúcar pulverizada, harina y el polvo de hornear; luego amasa muy bien hasta integrar todo.
Estira la masa con la ayuda de un rodillo y llévala a la nevera para que tome firmeza antes de cortarla. (Se pueden usar moldes con formas navideñas para darle un toque festivo).
Hornea a 180 °C durante 12 minutos y estarán listas para disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧