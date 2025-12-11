Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Galletas suaves y cremosas para compartir en Navidad

Alista el horno y pon tu creatividad a andar. Esta receta es ideal para adornar la mesa en las fiestas de diciembre con mucho sabor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camila Gómez, chef /@chefcamilagomez
11 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas galletas navideñas son la excusa perfecta para activar tu creatividad en estas fiestas. ¡Deliciosas!
Estas galletas navideñas son la excusa perfecta para activar tu creatividad en estas fiestas. ¡Deliciosas!
Foto: Getty Images/iStockphoto - didecs
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del arequipe

El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.

Vínculos relacionados

Con uvas pasas: así se prepara este dip de frutos secos
Jueves para hacer rollitos de pollo
Murió la chef Lisette Malkun Zarur

Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.

Gastronomía: Latinamericana.

Una esencia de vainilla en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 25.

Ingredientes

  • 100 gramos de mantequilla
  • 1 yema de huevo
  • 30 gramos de azúcar pulverizada
  • 80 gramos de harina
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 250 gramos de arequipe
  • 50 gramos de lecherita

Preparación

En un recipiente pon la mantequilla, la yema de huevo, la esencia de vainilla y la leche condensada.

Agrega azúcar pulverizada, harina y el polvo de hornear; luego amasa muy bien hasta integrar todo.

Estira la masa con la ayuda de un rodillo y llévala a la nevera para que tome firmeza antes de cortarla. (Se pueden usar moldes con formas navideñas para darle un toque festivo).

Hornea a 180 °C durante 12 minutos y estarán listas para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez, chef /@chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta para hacer galletas

Galletas navideñas

Gastronomía navideña

Receta de dulce

Receta con arequipe

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.