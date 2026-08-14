El calor extremo acecha a la capital del chile rojo de Pakistán

Los agricultores pakistaníes dicen que sembrar chile rojo, este elemento básico de la gastronomía de Pakistán, se ha convertido en un desafío constante. Foto: Mobile Photography / Pexels

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Pakistán es uno de los principales productores mundiales de chile rojo, y la pequeña ciudad de Kunri es su capital en la materia. Pero el clima extremo —el calor, las inundaciones, la sequía, y la imprevisibilidad y los altos costos que acompañan a estos fenómenos— está provocando que una forma de vida que ha moldeado a generaciones de agricultores desaparezca lentamente.

Una mañana reciente en Kunri, en el sureste de Pakistán, Ahsan Ali Dars paseaba por su otra exuberante campo de chiles rojos, ahora marcado por cultivos chamuscados, tierra reseca y parches vacíos. Escudriñaba el cielo en busca de indicios de que se acercaba la temporada de lluvias, lo cual podría aliviar a las maltrechas plantas estresadas por meses de calor extremo. Pero no había ni una gota de lluvia en el horizonte, y en unas horas, la temperatura superaría los 49 grados centígrados.

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La agricultura representa casi una cuarta parte de la economía de Pakistán y le da trabajo a la mitad de su fuerza laboral. Sin embargo, este país del sur de Asia, con más de 250 millones de habitantes, es uno de los más vulnerables del mundo al cambio climático. Las devastadoras inundaciones de 2022 destruyeron casi 1,8 millones de hectáreas de tierras agrícolas —aproximadamente el tamaño de Nueva Jersey— en un episodio del que muchos agricultores dicen que todavía se están recuperando en las provincias de Sind y del vecino Punjab, el granero de Pakistán.

Los chiles rojos se encuentran entre los cultivos más afectados, y los agricultores pakistaníes dicen que sembrar este elemento básico de la gastronomía de Pakistán se ha convertido en un desafío constante. En los últimos años, el clima impredecible ha traído olas de calor e inundaciones en un ciclo vertiginoso, lo que ha destrozado las cosechas e impactado con especial fuerza a los pequeños agricultores tradicionales, ya que los costos crecientes les dificultan adaptarse.

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Estos días de mercado infunden vida a Kunri, una ciudad que de otro modo sería un lugar tranquilo de 25.000 habitantes en la provincia de Sind, a unos 113 kilómetros al oeste de la frontera con India. Los compradores más adinerados del mercado zigzagueaban entre los montículos en motocicletas, mientras los jornaleros caminaban con pesadez, con las espaldas encorvadas por el peso de los chiles. En promedio, se vendían más de 200 toneladas métricas diarias en ese único mercado durante la temporada posterior a la cosecha. La región representa más del 85 por ciento de la producción de chile rojo de Pakistán.

“Cada vez que el gobierno decía que abriría un centro, no pasaba nada”, dijo Muhammad Saleem, un corredor de chiles en el mercado de Kunri.

Las autoridades locales reconocen que están sobrepasadas. Pero ante la disminución de los rendimientos, los mayores costos de los fertilizantes y los persistentes desafíos de riego, muchos agricultores han comenzado a diversificarse.

Este año, decidió dedicar 1,6 hectáreas de su campo a 800 plantas de papaya. Aun así, dijo que, sin importar cuál sea el cultivo, es posible que pocos logren resistir al clima extremo. “Parece que la naturaleza ya no está de nuestro lado”, dijo Dars.

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