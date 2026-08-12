¿Por qué comer fríjoles? Beneficios y forma correcta de cocinarlos

Consumir fríjoles regula el azúcar en la sangre, cuida el corazón y fortalece el sistema inmune. Foto: Getty Images - mtreasure

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Si de versatilidad gastronómica se trata, los fríjoles son un buen ejemplo. Además de ser económicos y rendidores, esta leguminosa también aporta fibra y minerales a la hora de consumirlos. Presentes en cazuelas con chicharrón, en la tradicional bandeja paisa o como uno de los ingredientes principales en el calentao, consumir este grano es más nutritivo y completo de lo que se cree.

Rosa Margarita Campo, médica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría de la Universidad Cooperativa de Colombia, afirma que los fríjoles “regulan el azúcar en la sangre porque tienen un bajo índice glucémico, lo que ayuda a prevenir picos de glucosa y resulta útil para personas con diabetes o en riesgo de padecerla”.

Además, sostiene que su consumo cuida el corazón, permitiendo que su fibra soluble reduzca el colesterol LDL, mientras que su potasio y magnesio ayudan a regular la presión arterial. “También fortalecen el sistema inmune, ya que aportan hierro, zinc y vitamina B6″.

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Mariana Orozco, chef mexicana, autora del libro “Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más” de Larousse, explica que “el remojo ayuda a que los fríjoles se cocinen en menos tiempo y si además añades una cucharadita de sal por cada litro, hará que no se revienten fácilmente y salgan mejor sazonados”.

La experta también recomiendo usar una pizca de bicarbonato, para que se ablanden más fácil y sean fáciles de digerir. Además, es enfática en la técnica del remojo, recomendando hacerlo entre 8 y 12 horas antes de consumirlos. “Siempre hay que desechar el agua porque contiene estaquisoa, un polisácarido que no es digerible en el intestino y causa gases”.

Orozco enlistas tres trucos culinarios en su libro, para cocinar de forma correcta esta legumbre. El primero es “añadir suficiente líquido a la cocción de los fríjoles, pues suele ser larga”, esto con el fin de que no se quemen mientras se cocinan.

“Hervir o cocinar a presión los fríjoles”, es el segundo consejo culinario. La cocinera prefiere y recomienda hacerlos a presión ya que así se disminuye “el tiempo a la mitad”.

Y el tercero y no menos importante es “aromatizar el líquido de la cocción con hierbas y especias”, añadiéndolas a los fríjoles cuando ya estén cocidos para preservar su aroma y el sabor de los mismo.

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