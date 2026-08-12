Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Por qué comer fríjoles? Beneficios y forma correcta de cocinarlos

Los frijoles son un alimento nutritivo y completo. Estas son algunas razones para incluirlos en tu dieta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Gastronomía y recetas
12 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Consumir fríjoles regula el azúcar en la sangre, cuida el corazón y fortalece el sistema inmune.
Consumir fríjoles regula el azúcar en la sangre, cuida el corazón y fortalece el sistema inmune.
Foto: Getty Images - mtreasure
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Si de versatilidad gastronómica se trata, los fríjoles son un buen ejemplo. Además de ser económicos y rendidores, esta leguminosa también aporta fibra y minerales a la hora de consumirlos. Presentes en cazuelas con chicharrón, en la tradicional bandeja paisa o como uno de los ingredientes principales en el calentao, consumir este grano es más nutritivo y completo de lo que se cree.

Rosa Margarita Campo, médica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría de la Universidad Cooperativa de Colombia, afirma que los fríjoles “regulan el azúcar en la sangre porque tienen un bajo índice glucémico, lo que ayuda a prevenir picos de glucosa y resulta útil para personas con diabetes o en riesgo de padecerla”.

Además, sostiene que su consumo cuida el corazón, permitiendo que su fibra soluble reduzca el colesterol LDL, mientras que su potasio y magnesio ayudan a regular la presión arterial. “También fortalecen el sistema inmune, ya que aportan hierro, zinc y vitamina B6″.

Para destacar: Terremoto en Colombia: así puede llevar comida caliente a las familias afectadas

¿Cómo se deben cocinar los fríjoles?

Mariana Orozco, chef mexicana, autora del libro “Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más” de Larousse, explica que “el remojo ayuda a que los fríjoles se cocinen en menos tiempo y si además añades una cucharadita de sal por cada litro, hará que no se revienten fácilmente y salgan mejor sazonados”.

La experta también recomiendo usar una pizca de bicarbonato, para que se ablanden más fácil y sean fáciles de digerir. Además, es enfática en la técnica del remojo, recomendando hacerlo entre 8 y 12 horas antes de consumirlos. “Siempre hay que desechar el agua porque contiene estaquisoa, un polisácarido que no es digerible en el intestino y causa gases”.

¿Qué otras recomendaciones hay que tener en cuenta?

Orozco enlistas tres trucos culinarios en su libro, para cocinar de forma correcta esta legumbre. El primero es “añadir suficiente líquido a la cocción de los fríjoles, pues suele ser larga”, esto con el fin de que no se quemen mientras se cocinan.

“Hervir o cocinar a presión los fríjoles”, es el segundo consejo culinario. La cocinera prefiere y recomienda hacerlos a presión ya que así se disminuye “el tiempo a la mitad”.

Y el tercero y no menos importante es “aromatizar el líquido de la cocción con hierbas y especias”, añadiéndolas a los fríjoles cuando ya estén cocidos para preservar su aroma y el sabor de los mismo.

Saborea en casa: New York “cheesecake” cremoso y fácil paso a paso

Recetario con fríjoles

Empieza la semana con esta receta para hacer fríjoles

Sirve estos exquisitos granos con plátano maduro, carne molida y aguacate. Ver la receta completa aquí

Disfruta de unos deliciosos fríjoles antioqueños con esta receta

¿Qué tal acompañar este plato con unas tajadas doraditas de plátano maduro o aguacate? Ver receta completa aquí

Receta para preparar cazuela de fríjoles antioqueños

El aguacate y los chicharrones carnudos son la mejor elección para acompañar este plato colombiano. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Fríjoles

Beneficios de comer fríjoles

Estilo de Vida

Cómo cocinar fríjoles

Trucos de cocina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.