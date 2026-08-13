Sopa de Patacón: receta fácil y tradicional colombiana

Patacon or toston, fried and flattened pieces of green plantains, a traditional snack or accompaniment in the Caribbean. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

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Gastronomía: Colombiana . Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 tazas de agua

1 diente de ajo finamente picado p

Aceite para freír

1 plátano verde pelado y cortado en trozos de 3 centímetros

Sal al gusto

2 tallos de cebolla larga finamente picados

1/4 de pimentón sin semillas

4 tallos de cilantro

250 gramos de costilla de cerdo cortada por cada hueso

250 gramos de lomo de cerdo cortado en cubos pequeños

1 zanahoria pelada y cortada en cubos pequeños

2 papas criollas peladas y cortadas en cubos

2 papas sabaneras peladas y cortadas en cubos

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Preparación

En una olla a fuego medio, calienta el agua y cocina el ajo, la cebolla larga, el trozo de pimentón, 3 tallos de cilantro y las dos carnes. Una vez rompa el hervor, agrega la zanahoria y cocina por 15 minutos más. Luego, añade las papas.

Aparte, en una sartén con suficiente aceite, fríe los trozos de plátano verde hasta que se doren los bordes. Retíralos y, sobre una superficie plana, presiónalos para aplanarlos y regresarlos al aceite para una segunda fritura.

Retira el cilantro y el pimentón de la sopa e incorpora los patacones para cocinar 5 minutos antes de servir. Rectifica la sal y pica finamente el cilantro restante para decorar la sopa por encima.

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Un poco de la historia de este plato

Ana Belén Charry, chef y antropóloga, cuenta en su libro 100 sopas colombianas de editorial Planeta que “las mayores densidades de producción platanera en Colombia se centran actualmente en Antioquia, Arauca, Quibdó, Valle del Cauca, pero, aun así, esta sopa se considera un plato típico del altiplano cundiboyacense. La moraleja es que la migración de producto y quienes lo preparan dibujan nuevas relaciones con el alimento que van más allá del determinismo geográfico”.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧