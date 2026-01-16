Alimentarte Food Festival 2026: fechas, horarios y precios para disfrutar el evento

Escucha este artículo
Alimentarte Food Festival, el festival gastronómico con enfoque social, regresa en febrero con una edición que rendirá homenaje a la riqueza gastronómica de las regiones del país. La iniciativa espera tener alrededor de 40.000 asistentes y se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country de 11:00 a. m. a 7:00 p. m..
La nueva entrega contará con más de 120 expositores, entre los que se encuentran 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.
La fiesta de sabor expondrá y pondrá sobre la mesa la riqueza gastronómica del país, exaltando los sabores de San Andrés, Santander y Cundinamarca ente otros.
¿Qué restaurantes participarán en la nueva edición?
Entre los restaurantes y expositores participantes de esta edición se encuentran algunos como:
Alfajores Ventura
Amor Perfecto
Arepas Chocuelas
Asadero los Torres
Asadero Portal del Llano
Bajo Cero
Berry House
Bolab Blends Moleculares
Burger Depot
Ceviche House
Churros To Go
Cinnabon
Citricampo
Colo Coffee
Cotiza Longaniza
La receta de identidad y pluriculturalidad de Carlos Ibáñez. El santandereano expone en su restaurante las diferentes regiones de Colombia, creando platos innovadores sin perder la esencia de la tradición de los sabores del país. Ver nota completa aquí
Crepes & Waffles
Don Martin Passaro
El Tolimense
Empanaditas de Pipian
Famiglia
Frambas
Hakim’s Pastry
Horneros
Innato Cocina
JF Paellas Cali
La Cuchillería
Le BBQ
Napolyon El Perro Francés
Con la técnica delhot dogeuropeo (francés y checo) que se basa en abrir un agujero en el centro de un pan baguette y rellenarlo con una salchicha y papas, este emprendimiento trabaja con ingredientes que resaltan la cultura gastronómica del país en un solo mordisco. Ver nota completa aquí
Nueva Villa Peruana
Papas Belgas
Papas pa Mientras
Rica Lechona
Rogelio Red Tacos
Rokko
Santo Piquete
Solo delicias caucanas y vallunas
Suspiros Merengones
Teriyaki
El festival será pet friendly y la información sobre la boletería estará disponible próximamente en Tuboleta.com o en taquilla física los días del festival. El valor de la entrada será de $13.000.
Desde su creación en 2002, Alimentarte Food Festival ha sido una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social. Todos los excedentes del evento son destinados a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, que trabaja por el bienestar de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.
