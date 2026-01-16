Alimentarte Food Festival 2026: fechas, horarios y precios para disfrutar el evento

Alimentarte Food Festival 2026, una iniciativa de sabor que contribuye a la economía local, crea empleos directos e indirectos y fortalece el sector gastronómico y cultural del país. Foto: Alimentarte Food Festival 2026

Alimentarte Food Festival, el festival gastronómico con enfoque social, regresa en febrero con una edición que rendirá homenaje a la riqueza gastronómica de las regiones del país. La iniciativa espera tener alrededor de 40.000 asistentes y se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country de 11:00 a. m. a 7:00 p. m..

La nueva entrega contará con más de 120 expositores, entre los que se encuentran 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.

La fiesta de sabor expondrá y pondrá sobre la mesa la riqueza gastronómica del país, exaltando los sabores de San Andrés, Santander y Cundinamarca ente otros.

Entre los restaurantes y expositores participantes de esta edición se encuentran algunos como:

Alfajores Ventura

Amor Perfecto

Arepas Chocuelas

Asadero los Torres

Asadero Portal del Llano

Bajo Cero

Berry House

Bolab Blends Moleculares

Burger Depot

Ceviche House

Churros To Go

Cinnabon

Citricampo

Colo Coffee

Cotiza Longaniza

La receta de identidad y pluriculturalidad de Carlos Ibáñez. El santandereano expone en su restaurante las diferentes regiones de Colombia, creando platos innovadores sin perder la esencia de la tradición de los sabores del país. Ver nota completa aquí

Crepes & Waffles

Don Martin Passaro

El Tolimense

Empanaditas de Pipian

Famiglia

Frambas

Hakim’s Pastry

Horneros

Innato Cocina

JF Paellas Cali

La Cuchillería

Le BBQ

Napolyon El Perro Francés

Con la técnica delhot dogeuropeo (francés y checo) que se basa en abrir un agujero en el centro de un pan baguette y rellenarlo con una salchicha y papas, este emprendimiento trabaja con ingredientes que resaltan la cultura gastronómica del país en un solo mordisco. Ver nota completa aquí

Nueva Villa Peruana

Papas Belgas

Papas pa Mientras

Rica Lechona

Rogelio Red Tacos

Rokko

Santo Piquete

Solo delicias caucanas y vallunas

Suspiros Merengones

Teriyaki

El festival será pet friendly y la información sobre la boletería estará disponible próximamente en Tuboleta.com o en taquilla física los días del festival. El valor de la entrada será de $13.000.

Desde su creación en 2002, Alimentarte Food Festival ha sido una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social. Todos los excedentes del evento son destinados a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, que trabaja por el bienestar de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧