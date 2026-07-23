Postre de chocolate sin leche ni azúcar apto para intolerantes a la lactosa

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Gastronomía: Saludable .
Una receta para aplaudir en la mesa
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de avena en hojuelas
- 1 cucharada de stevia líquida (o tu endulzante favorito)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal marina o rosada
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Ingredientes para el postre
500 mililitros de leche de avena
2 cucharadas de cocoa sin azúcar
70 gramos de fécula de maíz
3-4 cdas de stevia líquida
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de canela en polvo
50 gramos de chocolate semiamargo picado
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Preparación
Licuar la avena con el agua, la sal y el endulzante. Colar con una tela para obtener la leche de avena.
En una olla, llevar 300 ml de leche de avena con la vainilla, la stevia, la cocoa y la fécula de maíz. Mezclar.
Agregar los 200 ml restantes y la canela. Pasar la mezcla por un colador.
Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente para que no se pegue, hasta que espese.
Retirar del fuego, añadir el chocolate semiamargo y mezclar hasta integrar.
Verter en un molde. Para el toque final, derretir chocolate con un poco de leche de avena y sal marina, y bañar el postre. Refrigerar antes de servir.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧