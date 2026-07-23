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Postre de chocolate sin leche ni azúcar apto para intolerantes a la lactosa

Para esta receta usa avena en hojuelas, cocoa sin azúcar, sal marina y esencia de vainilla.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
23 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Decora este postre de chocolate sin lácteos con fresas y arándanos.
Decora este postre de chocolate sin lácteos con fresas y arándanos.
Foto: Getty Images - ULADZIMIR ZGURSKI
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Gastronomía: Saludable .

Una receta para aplaudir en la mesa

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 1 cucharada de stevia líquida (o tu endulzante favorito)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal marina o rosada

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Ingredientes para el postre

500 mililitros de leche de avena

2 cucharadas de cocoa sin azúcar

70 gramos de fécula de maíz

3-4 cdas de stevia líquida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

50 gramos de chocolate semiamargo picado

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Preparación

Licuar la avena con el agua, la sal y el endulzante. Colar con una tela para obtener la leche de avena.

En una olla, llevar 300 ml de leche de avena con la vainilla, la stevia, la cocoa y la fécula de maíz. Mezclar.

Agregar los 200 ml restantes y la canela. Pasar la mezcla por un colador.

Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente para que no se pegue, hasta que espese.

Retirar del fuego, añadir el chocolate semiamargo y mezclar hasta integrar.

Verter en un molde. Para el toque final, derretir chocolate con un poco de leche de avena y sal marina, y bañar el postre. Refrigerar antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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