Diferencias entre aguacate hass y aguacate normal: ¿cuál escoger?

El aguacate es un alimento versátil que se utiliza en la gastronomía en diferentes preparaciones como dip, ensaladas, aderezos, entre otros. Foto: Gilmer Diaz Estela

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¿Cuántas personas en el mundo sabrán escoger un aguacate? En la plaza de mercado seguramente están las matronas expertas que llevan años vendiendo este producto a millones de personas, sugiriendo llevar el que menos se magulla, el indicado para el guacamole y el que mejor acompaña un buen mondongo con arroz.

Juan Diego Vanegas, chef colombiano, da algunos consejos para hacer una elección efectiva a la hora de mercar. En un video publicado en su cuenta de TikTok, explica que “si el ombligo está marrón, está muy maduro; si está entre marrón y verde, está listo para su consumo, pero si tiene una tonalidad amarilla todavía está biche. Otra forma de elegir aguacate es por el color de su cáscara: si está muy oscura es que hay mucha maduración, entre vetas oscuras y verdes se puede comer de inmediato, mientras que si está muy verde es mejor no comprarlo. La técnica del pulgar funciona, si al presionar el aguacate se hunde la cáscara fácil, está maduro; el punto perfecto es cuando la cáscara cede ligeramente al tacto, pero si está duro y rígido es mejor descartarlo”.

Y aunque esta información es relevante, también hay que partir del hecho de que antes de escogerlo hay que saber cuál aguacate es cuál. En Colombia, por ejemplo, existen dos variedades, el hass y el criollo.

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El criollo, que también se da en diferentes regiones tropicales de Latinoamérica, “tiene un sabor más suave y herbal, su pulpa es más ligera y acuosa, en cambio, el hass se caracteriza por su sabor rico, cremoso y ligeramente a nuez, donde su sabor se mantiene estable incluso después de madurar”, tal como lo expone Fruty Green, empresa agroindustrial colombiana, que produce y comercializa aguacate Hass en Antioquia.

Pero hay algo que puntualizar, hace unos días Fernán Fortich, periodista de este mismo medio de comunicación, reveló que uno de los elementos que han hecho tan atractivos a los aguacates, además de su sabor y su versatilidad en diferentes platos, son sus beneficios nutricionales, factores que han llevado a diferentes investigadores nacionales e internacionales a estudiar este alimento, donde hallazgos como el contexto en el que son cultivados, son determinantes, sosteniendo que “los aguacates producidos en Colombia no solo mantienen las características nutricionales reconocidas de esta fruta, sino que además podrían ofrecer un mayor contenido de beneficios para la salud”. Ver aquí: ¿Influye dónde se cultiva el aguacate en su valor nutricional? Este estudio tiene respuestas

Karime Amar Escobar, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, afirma que “en realidad a nivel nutricional entre ambos aguacates no es que haya mucha diferencia, es más determinante saber la especie del aguacate, sin dejar de decir que ambos aportan grasa”, como lo han señalado otros expertos del Jardín Botánico de Bogotá, quienes explican que su pulpa contiene fibra, vitaminas del complejo B, vitamina E y grasas monoinsaturadas tipo omega 9, conocidas por ayudar a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos.

Así las cosas, las diferencias más que nutricionales son de textura y de intensidad. El hass, por ejemplo, se puede usar en preparaciones como untables cremosos para tostadas, dips o para elaborar el ya conocido guacamole; y como el criollo tiene más agua y fibra, puede acompañar sopas, ensaladas, frijoladas o una buena bandeja paisa.

El aguacate también hace parte de los alimentos que promueven el turismo en Colombia, Norcasia se ha convertido en el destino que mezcla naturaleza, cultura y sabor, demostrando que detrás del aguacate hay mucho más que un acompañante en la mesa.

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En ensaladas, salsas, emulsión y como acompañante de la pasta, este alimento sigue siendo uno de los más apetecidos en la mesa. Ver recetas completas aquí

Una vez que hayas terminado de cocinar, espolvorea con sal y pimienta de cayena. Ver la receta completa aquí

Los ingredientes que necesitas para llevar esta propuesta a tu mesa son: aguacate, cilantro, cebolla, sal de ajo, y si lo deseas, ají. Ver la receta completa aquí

Sírvelo con mini arepitas, chips de plátano o galletas saladas. Ver la receta completa aquí

Para destacar: La buena perspectiva del aguacate Hass colombiano

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧