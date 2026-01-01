Logo El Espectador
Postre fácil y rápido para este jueves festivo

Para esta receta necesitarás queso crema, galletas de chocolate, chocolate blanco y chocolate de leche. ¡Exquisitas!

Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez
01 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
A estas bolitas de chocolate les puedes añadir frutos secos para disfrutar.
Foto: Getty Images/iStockphoto - kaorinne
Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Gastronomía: Latinoamericana.

Activa tu creatividad y lleva los mejores sabores a tu boca

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de queso crema
  • 8 paquetes de galletas Oreo
  • Chocolate blanco derretido
  • Chocolate de leche derretido

Preparación

A las galletas bien trituradas les agregamos el queso crema y mezclamos muy bien hasta obtener una masa homogénea.

Formamos bolitas con las manos y las llevamos al congelador por 30 minutos. Pasado ese tiempo, las retiramos y las cubrimos con chocolate blanco derretido.

Decoramos con chocolate por encima y ¡vean qué delicia!

Por Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez

