Papas al horno gratinadas con tocineta y champiñones

Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con tu proteína favorita Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 papas medianas

100 gramos de tocineta picada

100 gramos de champiñones

100 gramos de queso chitagá

100 gramos de queso crema

Pimienta y ajo en polvo al gusto

Preparación

Cocina las papas en agua con sal hasta que estén muy blandas.

Ponlas en un recipiente apto para horno y presiónalas ligeramente con un mortero o un utensilio similar.

Añade queso mozzarella, queso crema, pimienta y ajo en polvo.

Incorpora la tocineta y los champiñones previamente sofritos.

Espolvorea queso chitagá rallado por encima.

Lleva al horno precalentado a 200 °C y hornea hasta que los quesos se fundan y la superficie quede ligeramente dorada.

