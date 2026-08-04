Prográmese para el Coffee Master 2026: la ruta de café más grande de Colombia

Una iniciativa que invita a los comensales a disfrutar de un ingrediente con cultura y mucha tradición. Foto: Pexels

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El café no solo es una de las bebidas más representativas de Colombia, sino también un símbolo de identidad, tradición y orgullo nacional. Su calidad ha llevado al país a ser reconocido como uno de los mayores productores de café suave del mundo y ha impulsado una cultura que hoy va mucho más allá de la taza.

Esa pasión por el café de especialidad volverá a reunirse en Bogotá con el regreso de Coffee Master 2026, la ruta cafetera más grande de Colombia. Si quiere descubrir bebidas de autor, conocer las tiendas participantes y saber cómo vivir esta experiencia, aquí le contamos todos los detalles.

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¿Qué podrá ver en el Coffe Master 2026?

Al igual que ocurre con eventos como el Burger Master, el Coffee Master es una competencia en la que el público tiene un papel fundamental. Durante el festival, más de 50 cafeterías de especialidad de Bogotá y la Sabana presentarán bebidas de autor creadas exclusivamente para el evento, y serán los asistentes quienes las prueben y voten por sus favoritas.

En esta octava edición, que se realizará del 5 al 17 de agosto, cada preparación tendrá como protagonista el café colombiano y estará elaborada únicamente con ingredientes de origen nacional. El objetivo es destacar la creatividad de los baristas y demostrar la diversidad de sabores que ofrece el café de especialidad del país.

Y es que Colombia cuenta con una amplia variedad de orígenes cafeteros, donde factores como la altitud, el clima, el tipo de suelo, la variedad de la semilla y los procesos de cultivo y beneficio influyen directamente en el perfil de cada taza. Así, los asistentes podrán descubrir cafés provenientes de distintas regiones del país, cada uno con aromas, notas y características sensoriales únicas.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán encontrar desde preparaciones tradicionales, como espresso y cafés filtrados, hasta propuestas más innovadoras, como cold brew y bebidas que combinan el café con frutas, cacao, especias, semillas, lácteos y hierbas colombianas. .

Según Mauricio Cortés, director y creador del evento, la iniciativa busca que los visitantes comprendan cada etapa de la cadena cafetera, desde el cultivo y la cosecha del grano hasta el beneficio, la fermentación, el secado, el tueste, la molienda y los diferentes métodos de preparación.

“Se trata de una oportunidad para aprender, disfrutar y valorar cada etapa de la cadena del café colombiano”, afirmó el director.

El evento llega tras una edición récord en 2025 y su primera experiencia internacional en España, consolidándose como uno de los encuentros más importantes dedicados al café de especialidad en Colombia. En versiones anteriores, movilizó más de 3.5 toneladas de café y generó un impacto económico superior a 500 millones de pesos, beneficiando a cafeterías, productores y demás actores de la cadena cafetera.

¿Cómo participar?

Participar en Coffee Master 2026 es sencillo. Los interesados solo deben consultar el mapa de las cafeterías participantes en las redes sociales oficiales de Coffee Master Colombia o en su página web, elegir las tiendas que desean visitar y recorrer la ruta entre el 5 y el 17 de agosto.

En cada establecimiento encontrarán una bebida de autor, creada exclusivamente para la competencia con café e ingredientes 100 % colombianos. Una vez hayan visitado varias cafeterías, podrán seleccionar sus cinco bebidas favoritas y registrar su votación en la plataforma oficial de Coffee Master Colombia.

Tenga en cuenta:

La bebida participante tiene un costo de COP 15.000 .

En la página web puede crear una ruta personalizada según si está en Bogotá o en municipios aledaños, e incluso de acuerdo con la zona de la ciudad donde vive.

Antes de visitar una cafetería, puede consultar en la página web o en Instagram la bebida de autor, el perfil del establecimiento, el concepto de la creación y los ingredientes utilizados.

La elección del público, junto con el reglamento del concurso, definirá cuáles serán las propuestas ganadoras de esta octava edición.

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La programación finalizará el 17 de agosto con una ceremonia de premiación en el Teatro Libre, donde se anunciará la cafetería ganadora de Coffee Master 2026. La jornada, con entrada libre, también contará con una muestra de cafés colombianos abierta al público, convirtiéndose en el cierre de una celebración dedicada al talento de los baristas y a la riqueza del café de especialidad del país.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧