Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Puro sabor colombiano: receta para hacer sopa de patacón

Para un toque especial, puedes añadir cilantro fresco picado o un chorrito de leche de coco antes de servir.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
08 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
La sopa de patacón es una de las recetas con más tradición de Colombia. No solo habla de cultura, también de remembranzas de la infancia en los fogones maternos.
La sopa de patacón es una de las recetas con más tradición de Colombia. No solo habla de cultura, también de remembranzas de la infancia en los fogones maternos.
Foto: orldando.diseño
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del patacón

La palabra patacón viene del árabe ‘batakká’, nombre que se asocia directamente con las monedas que se usaban en el medioevo y que dieron origen a la forma de uno de los alimentos más ricos del mundo gastronómico: el ‘patácca’ o patacón. Esta comida hecha con trozos aplanados del plátano es uno de los platos más tradicionales de América, principalmente de Colombia, Venezuela y Costa Rica, y es considerada como: la Musa paradisiaca.

Vínculos relacionados

Restaurante Elcielo llega a Nueva York con Juan Manuel Barrientos y J Balvin
Receta para preparar Boeuf bourguignon
“El Andariego”: este es el mejor libro de café del mundo

En la gastronomía es llamado de muchas formas: patacón, tostón, tachino, frito; y es el acompañante ideal para las comidas de mar. Su preparación es sencilla y no requiere de mucha elaboración, por eso ha sido elegido por chefs para emplatar, provocar y deleitar a sus comensales. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse no solo como uno de los ingredientes más importantes de la cocina del Caribe colombiano, sino porque también ha cobrado gran relevancia en el mundo musical, teniendo una canción que le rinde homenaje a su exquisitez.

Gastronomía: Colombiana.

Sirve con arroz blanco y aguacate

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 500 gramos de costilla de res
  • Sal al gusto
  • ½ cebolla cabezona o larga (para el caldo)
  • 2 plátanos verdes
  • 1 zanahoria mediana, pelada y picada
  • 2 papas pastusas, peladas y cortadas en cubos
  • 2 papas amarillas, peladas y cortadas en cubos
  • ½ taza de arveja verde
  • Aceite para freír los patacones
  • Agua suficiente (aprox. 2 litros)

Preparación

Preparar el caldo de costilla

En una olla grande, cocina las costillas de res con sal y cebolla.

Deja cocinar a fuego medio hasta que la carne esté blanda (aprox. 40-50 minutos).

Freír los plátanos

Pela los plátanos verdes y córtalos en trozos medianos.

En una sartén con aceite a fuego medio-bajo, fríelos hasta que estén cocidos pero no dorados.

Retira y aplástalos para formar los patacones.

La mitad los usaremos así (una sola fritura) y la otra mitad los volveremos a freír para dar doble cocción.

Agregar verduras al caldo

Cuando la carne esté blanda, incorpora la zanahoria, papa pastusa y papa amarilla.

Cocina por 10-15 minutos más, hasta que las papas comiencen a ablandarse.

Incorporar los patacones y las arvejas

Añade primero los patacones de una sola fritura para que se deshagan un poco y espesen la sopa.

Luego agrega los patacones de doble fritura y la arveja verde.

Cocina todo junto unos 10 minutos más, hasta que la sopa tome cuerpo y las arvejas estén suaves.

Servir

Ajusta la sal, sirve caliente y disfruta de esta deliciosa sopita de patacón.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Sopa de patacón

Receta para hacer sopa

Sopa

Receta con patacón

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.