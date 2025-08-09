No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Qué comer el fin de semana? Recetas y planes gastronómicos para hacer en familia

Conviértete en chef, aprende a preparar las mejores fusiones de sabor y recorre Bogotá para disfrutar de sus festivales de comida. Aquí te contamos todo.

Redacción Gastronomía y recetas
09 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Aprende a hacer postres colombianos, asiste al fritanga fest y pon en práctica consejos culinarios para ser aplaudido en la mesa.
Foto: Micheile Henderson / Pexels
Llega el fin de semana y con él, la oportunidad de reunirse en familia y con amigos alrededor de la mesa. Cocinar juntos puede transformarse en una actividad divertida, sabrosa y lleno de momentos memorables. Si no sabes qué preparar y no te quieres complicar, aquí encontrarás algunas ideas de sabor pensadas para todos los gustos. Además, una agenda de eventos imperdibles para poner a prueba el paladar.

🔥 ¡Plan de sábado activado!

Prepara unos chicharrones fáciles y crocantes 🐷✨ que te harán agua la boca. ¡Una delicia para compartir en familia! 👨‍👩‍👧‍👦🍽️ Ver la receta completa aquí

Vínculos relacionados

Coffee Master 2025: estos son los participantes
Aquí está el paso a paso para preparar migas de chicharrón
Lonchera fácil y deliciosa para salir de apuros al almuerzo

En cuánto tiempo: 30 minutos

En qué hacerlos: en freidora de aire

Con qué acompañar: con yuca cocida 🥔 y un buen ají picante 🌶️

🍽️ ¿Quieres que tus patacones queden perfectos y nada grasosos? 🥔

✨Descubre los mejores trucos para freírlos como un experto y disfrutar de su crocante sabor sin culpa. 👌¡Ponlos en práctica y cuéntanos cómo te quedaron! 😋 Lee cómo hacerlo aquí

Ojo al dato: 🎉 ¡Llega el Fritanga Fest 2025!

¿Cuándo? Del 7 al 10 de agosto

¿Dónde? 📍 En este link te contamos

Lo mejor: platos desde solo $25.000 💸

🍮 Sabores de domingo que enamoran 💛

Disfruta preparando obleas, esponjado de maracuyá y postre de natas, ¡fáciles y deliciosos! 🍯✨Y si quieres algo diferente, atrévete con una gelatina mosaico 🍧 o un esponjado de limón 🍋 o guayaba 🍓

El plan dulce perfecto para cerrar la semana con sabor esta aquí 👩‍🍳

🔥 BONUS: ¿Por qué el pollo no debe lavarse antes de cocinarlo?

🧼 El agua no elimina las bacterias. Solo una correcta cocción (a más de 75 °C) mata los gérmenes presentes en esta carne blanca.

Así que la próxima vez que prepares pollo, recuerda:

👉 Del empaque directo a la sartén o al horno.

👉 Nada de lavarlo, tu salud te lo agradecerá.

Video Thumbnail

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Recetas y planes gastronómicos

Agenda fin de semana

Planes para el fin de semana

Fritanga Fest

 

