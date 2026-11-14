¿Qué es el pipilongo y para qué sirve? La planta famosa del Pacífico colombiano

Aquí le contamos para qué sirve el pipilongo, cuáles son sus principales características y por qué es tan importante para los…

En el Pacífico colombiano hay sabores que no se explican sin las plantas que crecen en su territorio. Una de ellas es el pipilongo, una especie aromática que se utiliza para darle un toque particular a sancochos de pescado, ceviches y preparaciones con mariscos. Sin embargo, sus usos van más allá de la cocina: también hace parte de la medicina tradicional y se emplea en la preparación de una bebida a base de viche.

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Aquí le contamos para qué sirve el pipilongo, cuáles son sus principales características y por qué es tan importante para los saberes ancestrales de los pueblos afro del Pacífico.

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¿Qué es el pipilongo?

En algunas zonas rurales del Pacífico colombiano, el pipilongo (Piper tuberculatum) hace parte de los ingredientes que se utilizan para condimentar las comidas en la vida diaria. Y es que sus frutos se conocen por su uso como una especie de pimienta verde, que aporta un sabor particular a diferentes preparaciones, ya que combina el picor común de la pimienta con notas acidas que le dan un toque especial a cualquier receta.

Este uso está relacionado con el origen y la distribución de la planta. El pipilongo es nativo de América y crece de manera silvestre en buena parte de la región tropical del continente, desde México hasta Colombia. Se encuentra en zonas ubicadas entre el nivel del mar y los 1.100 metros de altitud, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

Pero ¿cómo puede reconocerlo? Según explica la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), es un arbusto que puede alcanzar hasta cinco metros de altura. Tiene varios tallos verdes y ramificados, que crecen en distintas direcciones y pueden presentar pequeñas protuberancias. Sus flores también ayudan a identificarlo. Son pequeñas, de color blanco, y crecen agrupadas en estructuras alargadas y erguidas, similares a espigas. Después de la floración aparecen los frutos, que inicialmente son verdes y, al madurar y secarse, adquieren una tonalidad negra.

Son precisamente estas pequeñas estructuras las que se aprovechan como condimento en la cocina tradicional.

¿Para qué sirve?

En el Pacífico colombiano, el pipilongo no es solamente una planta que crece en las huertas y los espacios rurales, sino que hace parte de los conocimientos culinarios y medicinales que se han transmitido entre generaciones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, tiene un reconocimiento especial en el corregimiento de Robles, en Jamundí, donde sus frutos se aprovechan artesanalmente como condimento para aromatizar y dar sabor a diferentes preparaciones. Según explica la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), por estas características también se le conoce como una especie de pimienta verde natural.

En la cocina, sus frutos se utilizan enteros, triturados o molidos. Cuando se agregan durante la cocción, sirven para condimentar sopas de pescado, sancochos, estofados y cremas; generalmente, se retiran antes de servir. También se pueden moler para sazonar huevos, papas, arroces, pescados y mariscos, o para preparar marinadas de carnes y vinagretas. Su uso recuerda al de la pimienta negra, aunque se trata de una especie diferente, con características propias.

Este aprovechamiento también está relacionado con la medicina tradicional. En algunos hogares del Pacífico se preparan infusiones con las varas verdes de la planta, sin necesidad de procesarlas, y se acompañan con miel o panela. Estas bebidas se utilizan para aliviar los síntomas de los resfriados, pues a la especie se le atribuyen propiedades descongestionantes y analgésicas. También existen preparaciones en las que se maceran sus frutos en bebidas como viche, aguardiente o ron, a las que algunas comunidades les reconocen propiedades afrodisíacas.

Su importancia cultural incluso ha llegado a la música: el pipilongo ha inspirado composiciones de artistas regionales que hacen referencia a sus usos y a los conocimientos populares que existen alrededor de esta planta.

Fuera de Colombia también se aprovecha. En el nordeste de Brasil, por ejemplo, se conoce con nombres como "jaborandi falso" y "pimenta-d’arta". Allí se utiliza tanto en la cocina, especialmente para condimentar preparaciones con fríjoles, como en la medicina tradicional para tratar diferentes dolencias.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧