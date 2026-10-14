¿Qué es el santol? La fruta asiática que gana popularidad y pocos conocen

Imagínese un mangostino, pero con la cáscara amarilla o naranja en lugar de morada. Así es el santol, una fruta originaria del sudeste asiático que poco a poco despierta el interés de quienes cultivan especies exóticas en Colombia. Su pulpa es cremosa, dulce y ligeramente ácida, y aunque todavía es poco conocida en el país, ya hay árboles en producción en algunas regiones tropicales.

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El santol, conocido científicamente como Sandoricum koetjape es un árbol tropical de la familia Meliaceae, la misma a la que pertenece el langsat o lanzón, otra fruta del sudeste asiático. Se cree que es originario de la antigua Indochina y la península malaya, aunque su cultivo se ha extendido a otros territorios tropicales, como Filipinas, Indonesia, India y Sri Lanka.

El árbol puede alcanzar grandes dimensiones y se distingue por sus hojas compuestas, sus flores pequeñas, de tonos rosados o amarillo verdosos, y sus frutos redondeados, que pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro. Estos tienen una apariencia similar a la de un melocotón, con una cáscara que varía entre tonos amarillos, dorados y rojizos, según la variedad.

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Al abrirlo, se encuentra una pulpa de color blanquecino o crema que rodea varias semillas marrones. Su sabor puede ser dulce, ligeramente ácido o incluso amargo, dependiendo del cultivar y de la parte del fruto que se consuma. De hecho, en algunas variedades la pulpa exterior es más gruesa y apreciada por su sabor suave, mientras que en otras se aprovecha principalmente la parte carnosa que rodea las semillas.

Aunque suele hablarse de santol amarillo y rojo, estas denominaciones también se relacionan con las diferencias en el color de las hojas antes de que caigan. Ambas variedades producen frutos comestibles, pero sus características, como el grosor de la cáscara y el sabor de la pulpa, pueden variar.

¿Por qué es tan popular?

El santol es un árbol apreciado en varios países del sudeste asiático por sus frutos, que se consumen frescos o se utilizan en diferentes preparaciones culinarias. Según la Universidad Ateneo de Manila, en Filipinas, la parte carnosa que rodea las semillas, conocida como arilo, es comestible y puede consumirse directamente o incorporarse a distintas recetas, por ejemplo, es habitual pelar el fruto y dejarlo en remojo durante un tiempo para ablandar la pulpa. Además, en otros países también se aprovecha para preparar platos, mermeladas y conservas.

Sus usos no se limitan a la alimentación. Según el Pha Tad Ke Botanical Garden, la madera del santol se emplea en Laos para fabricar muebles y como leña. También puede utilizarse para obtener tintes naturales de tonalidades amarillas y anaranjadas, y el aserrín sirve como sustrato para el cultivo de setas.

En la medicina tradicional de algunas regiones también se aprovechan distintas partes del árbol. Según la Universidad Ateneo de Manila, las hojas se han utilizado para tratar afecciones como la fiebre y la diarrea, así como para otros fines medicinales. Tanto las raíces como las hojas se emplean en la preparación de tónicos tradicionales para el periodo posterior al parto. Ojo, estos usos forman parte de las prácticas locales y no implican necesariamente que su eficacia médica esté demostrada.

¿Se consigue en Colombia?

El santol es originario del sudeste asiático, pero su cultivo se ha extendido a otras regiones tropicales del mundo. En Colombia, aunque algunos aficionados a los frutales exóticos han apostado por sembrarlo, su presencia todavía es limitada.

Por ejemplo, el blog Frutas Colombianas reporta ejemplares en producción en el municipio de Cotorra, Córdoba, una muestra de que esta especie también puede cultivarse en el país. Sin embargo, el santol aún no es una fruta habitual en los mercados colombianos. Si le interesa probarlo, contactar a productores especializados en frutales exóticos podría ser una de las mejores alternativas para encontrarlo.

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