¿Qué es el tamarindo y para qué sirve?

El tamarindo (Tamarindus indica) es el fruto de un árbol tropical del mismo nombre, su pulpa es de color marrón y tiene una textura pegajosa. Foto: pexels

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Ácido, dulce y con un sabor que no se parece al de muchas otras frutas, el tamarindo tiene un lugar especial en la cocina. Se utiliza para preparar bebidas, dulces, salsas y diferentes recetas, especialmente en la gastronomía asiática y latinoamericana.

Aunque es común encontrarlo convertido en jugo, pulpa, concentrado o incluso en caramelos, detrás de ese sabor particular hay una fruta que también aporta fibra y vitaminas.

El tamarindo (Tamarindus indica) es el fruto de un árbol tropical del mismo nombre. Su pulpa, de color marrón y textura pegajosa, es la parte comestible de esta fruta.

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¿Para qué sirve el tamarindo?

Según Banner Health, sistema de salud de Estados Unidos, el tamarindo contiene vitamina C, vitamina A y vitamina B3, además de fibra. Esta última es uno de los componentes que más se destacan de la fruta, debido a su relación con el funcionamiento del sistema digestivo.

De acuerdo con Youssef Soliman, doctor y gastroenterólogo de Banner Health, el contenido de fibra del tamarindo puede ayudar cuando una persona presenta estreñimiento ocasional, ya que puede aumentar el volumen de las heces y facilitar su evacuación.

Cabe destacar que el tamarindo no debe entenderse como un laxante para “limpiar” el intestino ni utilizarse como reemplazo de un tratamiento médico para el estreñimiento.

Además, aunque la fibra puede favorecer la digestión en general, no se ha demostrado que el tamarindo sea un tratamiento para la indigestión. De hecho, en algunas personas podría empeorar las molestias, especialmente cuando están relacionadas con el reflujo ácido.

Como explica Banner Health, el consumo de esta fruta puede hacer parte de la alimentación, pero no reemplaza una valoración médica cuando existen síntomas persistentes o que podrían estar relacionados con otra enfermedad.

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¿Cómo se come el tamarindo?

Una de las características del tamarindo es que se puede utilizar de varias formas en la cocina. La pulpa es la parte comestible de la fruta y puede consumirse directamente o incorporarse a diferentes preparaciones.

Entre las opciones más comunes están:

Al natural: se puede comer directamente la pulpa.

En bebidas: puede utilizarse para preparar jugos, aguas o té.

En mermeladas: su sabor agridulce combina bien con preparaciones dulces.

En salsas: es utilizado como ingrediente para aportar un sabor particular.

En dulces y caramelos: es una de las presentaciones más populares.

En diferentes platos: puede formar parte de adobos, curries, sopas y otras preparaciones de la cocina asiática y latinoamericana.

Si está interesado en utilizar el tamarindo y no sabe qué recetas preparar, lo invitamos a conocer más opciones en El Espectador: Cuatro recetas para disfrutar el sabor del tamarindo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧