Bolitas de limón, coco y dátiles sin horno: receta fácil y rápida

Estas bolitas de limón, coco y dátiles sin horno sorprenderán a todos en la mesa. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . Usa harina de almendra en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 1 taza dátiles, sin semilla (remojados por 30 minutos en agua)

1 taza de marañones crudos

3/4 taza harina de almendra

1/4 taza coco rallado (sin azúcar)

1 cucharada de ralladura de limón

3 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita extracto de vainilla

1 pizca de sal marina

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Ingredientes para la cubierta

1/4 taza coco rallado (sin azúcar)

1 cucharadita ralladura de limón

Preparación

Para la cubierta, añade el coco rallado y la ralladura de limón en un tazón pequeño o un plato y mezcla bien. Reserva.

Después de dejar los dátiles remojando en agua por 30 minutos, escúrrelos, y agrégalos al procesador de alimentos. Procesa hasta que queden trozos muy pequeños y se forme una bola. Retira y reserva.

En el procesador ya vacío, agrega los marañones crudos, la harina de almendra y el coco rallado. Procesa hasta lograr una harina fina, unos 30 segundos.

Divide la bola de dátiles en cuatro (o más) partes y agrégala de nuevo junto con la ralladura de limón, el jugo de limón, la vainilla y la sal. Procesa hasta formar una masa pegajosa. Si queda muy seca, agrega un poco más de jugo de limón (o agua, si ya tiene suficiente sabor a limón). Si queda muy húmeda o pegajosa, agrega más coco rallado según sea necesario.

Toma aproximadamente 1 cucharada de masa y forma una bolita con las manos. Luego pásala por la mezcla de coco y limón hasta cubrirla por completo. Pon en una bandeja o plato y repite hasta usar toda la masa. Disfruta de inmediato o refrigera para más tarde.

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Un poco de la historia del limón

El limón es un fruto originario del Sudeste de Asía, entre India y China. En el siglo IV a. C., el rey Alejandro Magno fue quien lo introdujo a los países mediterráneos durante sus viajes. Después fue trasladado a América por Cristóbal Colón. Inicialmente se volvió muy popular en países como México.

Cuentan que el limón en el siglo XVIII era altamente consumido entre los marineros, lo comían en abundancia porque lo consideraban un gran aliado para prevenir el escorbuto, una enfermedad de la época ocasionada por la carencia de vitamina C en las personas.

Además de ser reconocido por sus altas cantidades de vitamina C, este fruto es un ingrediente muy utilizado en la cocina para preparar batidos, jugos, helados, mermeladas, pescados, como conservante, aromatizador y por supuesto para elaborar postres como el de nuestra receta de hoy.

Estas bolitas nacen de las ganas de un antojo dulce, fresco y con ingredientes reales. Sin horno, sin tiempo en la nevera y listas en minutos, son la alternativa perfecta para esos momentos en los que quieres algo rico sin caer en ultraprocesados.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧