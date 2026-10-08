Aunque parecen dos frutas distintas, la nectarina y el durazno están mucho más relacionados de lo que podría imaginar. ¿Por qué una tiene la piel lisa y la otra es aterciopelada? ¿Son realmente frutas diferentes? Aquí le contamos de dónde viene la nectarina, cuál es su relación con el durazno y cómo puede aprovecharla en la cocina.

Piense en un durazno: redondo, jugoso, de color amarillo o rojizo y con esa característica piel cubierta de pequeños pelos. Ahora quítele esos pelos y déjele la piel lisa. ¿Qué tiene frente a usted? Una nectarina.

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¿Qué es la nectarina, de dónde viene y qué relación tiene con el durazno?

La nectarina (Prunus persica var. nucipersica) es una variante del melocotonero o duraznero que se caracteriza principalmente por tener la piel lisa y brillante, a diferencia de la superficie cubierta de pequeños pelos del durazno. Ambas frutas pertenecen a la familia Rosaceae y son tan cercanas genéticamente que la principal diferencia visible entre ellas está relacionada con un solo gen: el durazno presenta la variante dominante asociada con la piel vellosa, mientras que la nectarina posee la variante recesiva que produce una superficie lisa.

La nectarina apareció posteriormente como una variación natural de esta especie. De hecho, una semilla de durazno puede dar lugar ocasionalmente a un árbol que produzca nectarinas, y también puede ocurrir lo contrario. Por esta razón, para mantener las características de una variedad de nectarina, generalmente se recurre al injerto de yemas sobre portainjertos de duraznero.

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Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo del Gobierno de México, el árbol de nectarina puede alcanzar entre 3 y 5 metros de altura y presenta un tronco erecto con ramas de crecimiento rápido. Sus flores aparecen antes de la formación del fruto y pueden ser blancas o rosadas.

El fruto es una drupa carnosa, de forma y tamaño similares a los del durazno, pero con la característica piel lisa. La pulpa puede ser blanca o amarilla, es jugosa y contiene un hueso en su interior. El color, la textura, el tamaño y el sabor pueden variar de acuerdo con la variedad y el grado de maduración.

¿La nectarina es más dulce que el durazno?

No necesariamente. Aunque su nombre está relacionado con la palabra "néctar", las nectarinas no son siempre más dulces que los duraznos. El sabor depende principalmente de la variedad, el nivel de maduración y el tipo de pulpa.

En general, las nectarinas y los duraznos de pulpa amarilla suelen tener un equilibrio más marcado entre dulzor y acidez, mientras que los de pulpa blanca tienden a ser menos ácidos y pueden percibirse como más dulces. A medida que la fruta madura, también aumenta su dulzor.

¿Para qué sirve la nectarina y dónde se da en Colombia?

La nectarina se consume principalmente como fruta fresca, pero también puede utilizarse en preparaciones como ensaladas de frutas, jugos, batidos, compotas, mermeladas, conservas, postres, tartas y otras recetas de repostería. Cuando está madura, tiene una pulpa jugosa y dulce, mientras que algunas variedades pueden presentar un sabor más ácido. También puede cocinarse o deshidratarse, por lo que su uso no se limita a comerla directamente.

En Colombia, la nectarina sí puede darse y cultivarse de manera puntual, siempre que encuentre condiciones adecuadas de temperatura, humedad, suelo y disponibilidad de agua. Sin embargo, esto no significa que sea un fruto producido de manera amplia o habitual en el país. Por eso, aunque una planta de nectarina puede desarrollarse en determinadas zonas y también puede encontrarse en huertas o cultivos pequeños, no es una fruta que forme parte de la oferta agrícola común de Colombia.

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