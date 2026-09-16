También conocida como ilama o papause , pertenece a la familia de las anonáceas y se encuentra principalmente en México, Guatemala y El Salvador. Aquí le decimos todo lo que debe saber de ella.

¿Y si le dijéramos que existe una fruta que puede recordarle a una guanábana, pero que al abrirla revela una pulpa de color rosa fucsia? Pues existe y es originaria de América Central. Se trata de la papausa rosada , una fruta tropical que, aunque por fuera puede resultar familiar, guarda más de una sorpresa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Qué es la papausa? La fruta parecida a la guanábana que sorprende por su pulpa rosada

La papausa (Annona macroprophyllata) es un árbol frutal de la familia Annonaceae, originario de América Central y algunas zonas del sur de México. Su fruto guarda cierto parecido con el de la chirimoya, razón por la que también se le conoce como “chirimoya de las tierras bajas”.

Es un árbol de porte relativamente bajo: suele alcanzar unos 4 metros de altura, aunque puede llegar aproximadamente a los 7,5 metros. Tiene un crecimiento erecto y puede desarrollar varias ramas desde la base alrededor de un eje central. Su corteza es de color marrón grisáceo pálido, con una superficie estriada y un aroma característico.

Pero el fruto es, quizás, la característica más llamativa de la papausa. Puede ser cónico o globoso o tener forma de corazón, alcanzar unos 15 centímetros de longitud y pesar hasta 900 gramos.

Su superficie suele estar cubierta por protuberancias triangulares, aunque su apariencia varía considerablemente: algunos frutos son bastante rugosos, mientras que otros pueden ser casi lisos. La piel puede ir desde el verde pálido hasta el rosado oscuro o el púrpura, con una fina capa blanquecina que le da una apariencia aterciopelada.

Se reconocen principalmente dos tipos de esta planta: la verde y la rosada. La primera suele tener la pulpa blanca y un sabor dulce, mientras que la segunda presenta una tonalidad rosada debajo de la piel y alrededor de las semillas, además de un sabor ligeramente más ácido.

En ambos casos, la pulpa es blanda y cremosa, aunque su consistencia puede ir de relativamente seca a bastante jugosa. En su interior alberga entre 25 y 80 semillas, de color café, duras y lisas, que pueden alcanzar unos 2 centímetros de longitud.

¿Por qué es rosada?

El color rosado de esta variedad se debe a características genéticas que favorecen la acumulación de pigmentos naturales, entre ellos las antocianinas. Estos compuestos son los responsables de las tonalidades rojizas, moradas y rosadas que pueden observarse en distintas partes de la planta.

En la papausa rosada, estos pigmentos se concentran principalmente en la cáscara y en la pulpa que rodea las semillas, lo que le da ese color particular que la diferencia de las variedades de pulpa blanca.

¿Se puede conseguir en Colombia?

Aunque las semillas de la papausa (Annona macroprophyllata) han llegado a Colombia, su cultivo en el país ha sido muy limitado, principalmente en colecciones botánicas o cultivos particulares. Por eso, encontrar el fruto fresco en mercados colombianos es casi imposible de conseguir.

Eso sí, si va a Centroamérica, la papausa se aprovecha principalmente por su fruto, cuya pulpa dulce, aromática y de textura cremosa se consume fresca. Algunas personas también la comen fría o la acompañan con crema, azúcar o unas gotas de limón para resaltar su sabor.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧