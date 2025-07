¿Qué hacer para que la yuca frita quede crocante? Trucos rápidos

Agrega a tus preparaciones el riquísimo sabor de la yuca. Foto: Cortesía Minagricultura

Pocas cosas saben tan bien como una yuca frita bien hecha, que sea dorada, crujiente por fuera y suave por dentro, ese es el punto perfecto de esta preparación. Pero conseguir esa textura ideal no siempre es fácil. A veces queda muy blanda, se desmorona en la sartén o simplemente no logra ese crocante que tanto se busca. Si eso te ha pasado, no te preocupes. En Gastronomía y recetas de El Espectador, te contamos todo lo que necesitas saber para que tu receta quede bien hecha:

Tucos para que la yuca frita quede crocante

Cocina la yuca antes de freírla

Este paso es muy importante. La yuca no se debe freír cruda, primero hay que cocinarla en agua con sal hasta que esté suave, pero sin que se deshaga.

Una vez esté lista, deja que se enfríe por completo antes de freírla. Si puedes, métela a la nevera al menos una hora. Esto ayuda a que se compacte, no se rompa al freír y quede mucho más crocante.

Sécala muy bien antes de ponerla en el aceite

Si tiene agua, no solo evitará que se dore correctamente, sino que también puede hacer que el aceite salpique. Usa papel de cocina y seca bien cada trozo antes de freírlo. Entre más seca esté, más doradita y crocante va a quedar.

Asegúrate de que el aceite esté bien caliente

El aceite debe estar entre 170 y 180 °C. Si está frío, la yuca absorberá grasa y quedará blanda. Si no tienes termómetro, haz la prueba del palillo: si burbujea al contacto, está listo.

No pongas demasiada yuca al mismo tiempo

Si echas muchos trozos a la vez, el aceite se enfría y eso arruina la fritura. La yuca se va a cocinar mal y no quedará crujiente. Lo mejor es freír en tandas pequeñas.

Haz una doble fritura

Fríe primero a fuego medio hasta que esté dorada, retírala, deja enfriar un poco y vuelve a freír a fuego alto por unos segundos. Esto la deja aún más crocante por fuera y cremosa por dentro.

Truco de la abuela

Agrega sal justo al sacar la yuca del aceite. Si la añades antes o durante la cocción, puede humedecerla y quitarle el crocante.

Recetas con yuca

