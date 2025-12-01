¿Qué le podría ocurrir a tu cuerpo si consume lentejas todos los días? Aquí te contamos

Las lentejas son versátiles y se pueden preparar en sopas, cazuelas y platos fuertes. Foto: Karola G. / Pexels

Cuenta la historia que las lentejas fueron las primeras legumbres cultivadas por el hombre. Su origen se dio hace 9.000 años en Siria, y que se sus cultivos se extendieron a lo largo de los años por todo el Mediterráneo. Este alimento, era el más consumido por la clase popular de la antigua Grecia y Roma.

En la actualidad, es uno de los granos más consumidos en el mundo. Por esta razón, expertos gastronómicos sostienen que este alimento es uno de los grandes “aportes que los conquistadores y colonos españoles hicieron a las mesas de nuestro continente”. No obstante, algunas personas no lo consumen con frecuencia porque asocian su ingesta con inflamaciones estomacales y otros diagnósticos que se le atribuyen a este alimento milenario.

Rochy Campo, médica y experta en nutrición y quien a través de sus redes sociales comparte recetas prácticas y hábitos para comer mejor y cuidar la salud, explica lo qué podría ocurrirle al cuerpo si se consumen lentejas a diario. Lo primero que hay que considerar es que “comer lentejas con frecuencia ayuda a disminuir el colesterol LDL y mejora los niveles de triglicéridos. Esto se traduce en una mejoría general y en la prevención de enfermedades cardiovasculares”, asegura.

“Muchas personas me preguntan constantemente cosas como: ‘doctora, soy diabética, ¿puedo consumir lentejas?’. Por supuesto que sí, las lentejas no elevan tanto el azúcar después de comer, ya que tienen un índice glucémico bajo gracias a su combinación de proteínas y carbohidratos; los cuales ayudan a mantener los niveles de azúcar estables”.

Campo es enfática en que estos granos también contribuyen a mantener una microbiota intestinal saludable. Es decir, “si tienes estreñimiento, las lentejas son ideales porque favorecen el tránsito intestinal. Además, producen una mayor sensación de saciedad, lo que evita estar picando constantemente y favorece el control del peso”, comenta.

Entonces, ¿cuántas veces deben integrarse en propuestas de sabor? La nutricionista recomienda consumir lentejas al menos tres veces por semana, ya que son un alimento poderoso, delicioso, económico y con numerosos beneficios para la salud.

