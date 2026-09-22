¿Qué parte de la planta solemos comer cuando comemos zanahoria? No es el fruto

Pero para los curiosos hay una pregunta interesante: ¿qué es realmente una zanahoria? No es una fruta y, de hecho, la palabra "verdura" tampoco corresponde a una categoría botánica. Entonces, ¿qué parte de la planta estamos llevando al plato…

En la mesa y en las compras del supermercado rara vez nos detenemos a pensar qué parte de una planta estamos comiendo. Simplemente hablamos de frutas y verduras: unas suelen terminar en ensaladas y otras en preparaciones que asociamos con sabores dulces. Y ahí, por lo general, termina la clasificación.

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Pero para los curiosos hay una pregunta interesante: ¿qué es realmente una zanahoria? No es una fruta y, de hecho, la palabra "verdura" tampoco corresponde a una categoría botánica. Entonces, ¿qué parte de la planta estamos llevando al plato cuando comemos una zanahoria?

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¿En qué se caracteriza una zanahoria?

La zanahoria es una planta comestible de la especie Daucus carota, perteneciente a la familia de las apiáceas, la misma a la que pertenecen el apio, el cilantro y el perejil.

Pero aquí es donde la pregunta se vuelve más interesante: ¿qué parte de la planta estamos comiendo realmente? Porque cuando hablamos de zanahoria, solemos pensar en un alimento completo, como si esa parte naranja fuera simplemente "la zanahoria". Pero desde la botánica, en cambio, podemos identificar exactamente qué estructura es.

Y es que la zanahoria que comemos es una raíz, más específicamente una raíz principal o raíz pivotante que se ha engrosado. Esta estructura funciona como un órgano de reserva: allí la planta acumula nutrientes que le sirven para sostener su crecimiento y que, en el caso de las variedades cultivadas, también son aprovechados por nosotros como alimento.

La parte que vemos y comemos puede tener distintas formas, tamaños y colores. Aunque la variedad naranja es la más común, también existen zanahorias amarillas, blancas, rojas y moradas. Su apariencia depende de la variedad y de los pigmentos que se acumulan en sus tejidos.

Además, la zanahoria tiene un ciclo de vida particular. Es una planta bienal, lo que significa que completa su ciclo en dos años. Durante el primero, concentra buena parte de su crecimiento en la formación de esa raíz engrosada que cosechamos. Si la dejamos en el suelo, durante el segundo año utiliza las reservas que acumuló para continuar su desarrollo, producir un tallo floral y finalmente formar sus pequeñas flores blancas, agrupadas en estructuras llamadas umbelas.

Y este ejemplo sirve para entender algo que ocurre con muchos otros alimentos: cuando hablamos de lo que comemos de una planta, no siempre estamos hablando de la misma parte. A veces llevamos a la mesa una raíz, otras veces un tallo, una hoja, una flor, un fruto o una semilla.

Algunas recetas que puede usar con la zanahoria

La zanahoria es un ingrediente versátil que puede utilizarse tanto en preparaciones saladas como dulces. Puede consumirse cruda, cocida, asada o incorporarse a diferentes recetas, aprovechando su sabor ligeramente dulce, su textura y su color.

En sopas y cremas: cocida y luego triturada, puede convertirse en una crema suave. También puede combinarse con ingredientes como jengibre, cebolla, papa o diferentes hierbas y especias.

Cruda y rallada: es una opción para ensaladas, donde aporta textura, color y un sabor ligeramente dulce. También puede mezclarse con otras verduras, frutas, semillas o frutos secos.

En masas y preparaciones saladas: rallada, puede incorporarse a tortitas, croquetas, buñuelos, hamburguesas vegetales y otras mezclas, aportando humedad y sabor.

Como tiras o espaguetis vegetales: con un pelador o un cortador en espiral, puede transformarse en tiras largas que sirven como base o acompañamiento de diferentes preparaciones.

En jugos y bebidas: puede utilizarse cruda para preparar jugos, sola o combinada con frutas como naranja, mandarina, manzana o piña.

También se pueden aprovechar sus hojas: cuando están frescas y en buen estado, las hojas tiernas pueden incorporarse a algunas preparaciones, como pestos, salsas, sopas o ensaladas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧