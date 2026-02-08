Qué significa la posición de los cubiertos al terminar de comer

Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Porque cabe preguntarse si aquel dicho de “una imagen vale más que mil palabras” aplica también en el comedor, hoy entraremos en el universo de los “apasionados de la mesa”. Carmiña Villegas, empresaria colombiana y creadora de contenido, llama así a quienes comparten su pasión por la gastronomía y la cultura del comedor.

Prepárese para nuestra lección de hoy.

¿Sabe usted lo que es el lenguaje de los cubiertos?

Resulta que existe un conjunto de convenciones que se utiliza en los restaurantes para explicar, sin necesidad de comentarios adicionales (a menos de que así se desee), cómo le va o cómo le fue al comensal con el plato.

Puede que esto sea algo que muy rara vez se tenga cuenta en casa, pues no hay un protocolo para seguir de forma obligatoria. Sin embargo, la forma en la que ubicamos los cubiertos cuando comemos sí hace parte de un lenguaje cultural real, y puede resultar útil en situaciones que se salen de nuestra comodidad (especialmente cuando estamos en espacios más formales).

Pero sabemos lo que puede estar pensando...

A veces hay tantos cubiertos sobre la mesa que no queda claro por dónde empezar. Y si no sabemos usar cada uno, ¿cómo vamos a indicar, por ejemplo, que ya hemos terminado? Para evitar confusiones, le dejamos una mini-guía de la experta:

¿Cuáles son las posiciones del lenguaje de los cubiertos?

Estas señales toman como base la forma en que se colocan el cuchillo y el tenedor al comer. Tenga presente que los cubiertos siempre deben permanecer dentro del plato y no deben apoyarse sobre el mantel o los bordes.

A la espera

Los cubiertos van a lado y lado del plato para indicar que está listo y es hora de comenzar a comer.

Para indicar una pausa durante la comida

Si aún no ha terminado de comer, los cubiertos deben colocarse separados dentro del plato, formando un ángulo. Esta posición indica que la comida continuará y que el plato no debe retirarse.

“Voy a continuar usando los cubiertos”

En situaciones que requieren de cierto tiempo extra, como esperar un siguiente plato, el cuchillo y el tenedor deben colocarse cruzados en el centro. Esta disposición le indica al mesero que no deben recogerse, aunque su significado puede variar según el contexto.

Comida terminada

Aquí, lo más habitual es dejar el cuchillo y el tenedor alineados y paralelos sobre el plato. Es la señal más conocida y la que suele interpretarse con mayor claridad por el personal de servicio.

¿El plato cumplió con sus expectativas?

Si no fue el caso, tome los cubiertos y ubíquelos en el centro del plato formando una especie de pirámide. Es decir, calque la posición que indica pausa durante la comida, pero con la punta del cuchillo entre los dientes del tenedor.

Ahora bien, si el plato fue de su agrado, ubique los cubiertos de forma paralela (otra vez), pero en la parte baja izquierda del plato.

Otra comida en camino

Forme una cruz con los cubiertos: ponga el cuchillo de forma horizontal y, sobre él y de forma vertical, el tenedor. Procure que este último tenga los dientes apuntando hacia arriba.

Dato histórico: En Alemania del siglo XVIII, la sociedad difundía normas de comportamiento que se aplicaban también en la mesa. Estas fueron registradas por Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge y la tradición se transmitió de generación en generación. Y sí: llegó hasta nosotros.

¿Ya conocía estos significados? ¿Con qué frecuencia pone este lenguaje en práctica? Lo leemos en los comentarios.

Si le gusta la cocina y es de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escriba al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer su propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧