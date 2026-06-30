Quinua mexicana en 20 minutos: receta fácil con pico de gallo, maíz y fríjoles

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Gastronomía: Mexicana .
Puedes añadir chorizos para saborear
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de quinua
- 1 taza de pico de gallo
- 1 taza de maíz dulce
- 1 taza de fríjoles previamente
- Guacamole
- Crema agria
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Preparación
En una olla añadimos 1 taza de quinua previamente lavada con 2 tazas de agua, aceite de oliva y sal de ajo. Cocinamos hasta que haga burbujas, bajamos la temperatura, tapamos y cocinamos por 10 minutos.
Luego, en un bowl agregamos el maíz, la quinua y los fríjoles.
Agregamos los aderezos que más nos gusten en mi caso utilice guacamole y crema agria. Disfrutamos.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧