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Quinua mexicana en 20 minutos: receta fácil con pico de gallo, maíz y fríjoles

Sirve esta delicia gastronómica con guacamole y crema agria.

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Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
30 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Prepara esta quinua mexicana en 20 minutos y rinde para cuatro porciones.
Prepara esta quinua mexicana en 20 minutos y rinde para cuatro porciones.
Foto: Silvia Márquez
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Gastronomía: Mexicana .

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  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de quinua
  • 1 taza de pico de gallo
  • 1 taza de maíz dulce
  • 1 taza de fríjoles previamente
  • Guacamole
  • Crema agria

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Preparación

En una olla añadimos 1 taza de quinua previamente lavada con 2 tazas de agua, aceite de oliva y sal de ajo. Cocinamos hasta que haga burbujas, bajamos la temperatura, tapamos y cocinamos por 10 minutos.

Luego, en un bowl agregamos el maíz, la quinua y los fríjoles.

Agregamos los aderezos que más nos gusten en mi caso utilice guacamole y crema agria. Disfrutamos.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

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Quinua mexicana

 

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