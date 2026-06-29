Waffles de yuca con queso costeño para el desayuno

Estos waffles de yuca también puedes servirlos con queso siete cueros y aguacate. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

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Gastronomía: Belga . También puedes servir esta propuesta con huevos pericos Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 pedacitos de yuca cocida

Queso costeño al gusto

Paprika al gusto

1 huevo

Para el hogao

1 tomate

1/2 cebolla

Sal y pimienta al gusto

1/2 cucharadita de aceite de oliva extra virgen

Preparación

Ralla la yuca y el queso costeño.

En un recipiente mezcla la yuca, el queso, el huevo y la paprika hasta integrar bien.

Forma bolitas con la mezcla y llévalas a la waflera caliente.

Cocina hasta que estén dorados y crujientes. Sirve acompañados de hogao.

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Un poco de historia sobre este plato

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario: belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong. Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧