Rápida, fácil y deliciosa: así es la receta del pollo cremoso con brócoli

Un poco de la historia del brócoli
El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”.
Gastronomía: Latinoamericana.
El arroz blanco es una buena guarnición para este plato
- Tiempo de preparación: 11 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 libra de pechuga de pollo (adobada con sal, ajo, pimienta
- 2 tazas de brócoli
- 4 cucharadas de queso crema
- Queso parmesano al gusto
Preparación
En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio.
Agrega la pechuga de pollo previamente adobada y sofríe hasta que esté bien cocida y doradita.
Incorpora el brócoli y mezcla bien con el pollo. Cocina por unos minutos hasta que el brócoli esté ligeramente tierno.
Añade el queso crema y mezcla hasta que se integre completamente.
Espolvorea queso parmesano al gusto.
Cocina a fuego bajo durante unos minutos más, hasta que todo esté bien cremoso.
