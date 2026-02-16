Logo El Espectador
Rápida, fácil y deliciosa: así es la receta del pollo cremoso con brócoli

Usa queso parmesano en esta propuesta para conquistar el paladar de tus comensales.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
16 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Este pollo cremoso con brócoli es ideal para llevar de almuerzo a la universidad o a la oficina.
Foto: Getty Images - from_my_point_of_view
Un poco de la historia del brócoli

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”.

Gastronomía: Latinoamericana.

El arroz blanco es una buena guarnición para este plato

  • Tiempo de preparación: 11 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 libra de pechuga de pollo (adobada con sal, ajo, pimienta
  • 2 tazas de brócoli
  • 4 cucharadas de queso crema
  • Queso parmesano al gusto

Preparación

En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio.

Agrega la pechuga de pollo previamente adobada y sofríe hasta que esté bien cocida y doradita.

Incorpora el brócoli y mezcla bien con el pollo. Cocina por unos minutos hasta que el brócoli esté ligeramente tierno.

Añade el queso crema y mezcla hasta que se integre completamente.

Espolvorea queso parmesano al gusto.

Cocina a fuego bajo durante unos minutos más, hasta que todo esté bien cremoso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

