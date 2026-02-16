Rápida, fácil y deliciosa: así es la receta del pollo cremoso con brócoli

Este pollo cremoso con brócoli es ideal para llevar de almuerzo a la universidad o a la oficina. Foto: Getty Images - from_my_point_of_view

Un poco de la historia del brócoli

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”.

Gastronomía: Latinoamericana . El arroz blanco es una buena guarnición para este plato Tiempo de preparación: 11 minutos.

11 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de pechuga de pollo (adobada con sal, ajo, pimienta

2 tazas de brócoli

4 cucharadas de queso crema

Queso parmesano al gusto

Preparación

En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio.

Agrega la pechuga de pollo previamente adobada y sofríe hasta que esté bien cocida y doradita.

Incorpora el brócoli y mezcla bien con el pollo. Cocina por unos minutos hasta que el brócoli esté ligeramente tierno.

Añade el queso crema y mezcla hasta que se integre completamente.

Espolvorea queso parmesano al gusto.

Cocina a fuego bajo durante unos minutos más, hasta que todo esté bien cremoso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧