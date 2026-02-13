Logo El Espectador
Ingredientes para hacer chicharrón de pescado

Acompaña con salsa criolla, arroz con coco, patacones o picadillo.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
13 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Para hacer estos chicharrones de pescado usa tilapia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Miga Maqui
Un poco de la historia de la tilapia

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

Gastronomía: Latinoamericana .

Puedes servir también con mucho limón

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de filetes de tilapia
  • Sal y pimienta al gusto
  • Sazón completo al gusto
  • Fécula de maíz (maicena), cantidad suficiente para cubrir los filetes
  • 2 huevos (batidos)
  • Panko (pan rallado japonés)
  • Queso parmesano rallado (opcional, para mezclar con el panko)
  • Aceite para freír

Ver receta en video aquí

Preparación

Salpimentar los filetes de tilapia y agregar sazón completo al gusto.

Cortar el pescado en tiras sesgadas para que quede más firme.

Pasar los filetes por fécula de maíz (maicena) y sumergirlos en huevo batido.

Rebozar con panko (mezclado opcionalmente con parmesano para más crocancia).

Refrigerar los filetes apanados durante 1 hora para que el apanado se adhiera mejor.

Freír los filetes hasta que estén dorados y crujientes. Servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

conrado urrego(xybxp)Hace 1 hora
Gracias,pero, no es chicharrón.
