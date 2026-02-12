Paso a paso para hacer un risotto cremoso de coco

Sirve este risotto cremoso de coco con espárragos y camarones. Foto: Getty Images

Uno poco de la historia del risotto

La primera receta de Risotto se originó en 1853. Es un método de cocción que alcanzó su popularidad en el año 1900 en Piemonte y Lombardia, y se convirtió en uno de los platos tradicionales de la cocina italiana. Su elaboración está caracterizada porque se “añade gradualmente un caldo al arroz, junto con otros ingredientes que varían según las específicas recetas de risottos”.

El queso, la mantequilla, la cebolla y el arroz son sus ingredientes principales, y a la hora de prepararlo hay que tener mucho cuidado, ya que no debe perderse el almidón que es el que le da la textura cremosa a la preparación.

Gastronomía: . El vino blanco o el brandy aportarán sabor a esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 210 gramos de arroz arbóreo

55 gramos de panela

30 gramos de mantequilla

40 mililitros de brandy o vino blanco

1 coco fresco

½ cucharadita de sal

Preparación

Extracción de las leches de coco

Licúa el coco con 5/4 de taza de agua (puedes usar el agua del mismo coco). Cuela y reserva, esta será la primera leche, más espesa.

Licúa el mismo coco dos veces más, cada vez con 7/4 de taza de agua, cuela y reserva. Tendrás así tres leches de coco.

Caramelo de coco (titoté)

Añade la primera leche de coco en la olla a presión a alta temperatura y agrega la panela.

Cocina hasta que reduzca y tome un color caramelo, notarás cómo el aceite del coco empieza a separarse: ese es el punto perfecto.

Risotto

Agrega el arroz arbóreo al caramelo de coco y déjalo nacarar durante unos minutos.

Desglasa con el brandy o vino blanco.

Incorpora las dos leches restantes y la sal hasta que quede el risotto.

Al final, agrega la mantequilla para darle brillo, sabor y una cremosidad espectacular.

