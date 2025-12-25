Receta: arbolito de charcutería para celebrar Año Nuevo

Escucha este artículo
Un poco de historia de los tomates
Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.
Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.
Gastronomía: Latinoamericana.
Un sabor para despedir el 2025 con mucho sabor
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- Uvas verdes
- Aceitunas
- Jamón
- Tomate Cherry
- Arándanos
- Queso mozzarella
- Palillos
- Cono de icopor
Preparación
Ver receta y montaje en video aquí
Vamos a poner todos nuestros productos ya cortados en los palillos para que nos quede más fácil el montaje.
Forramos nuestro cono en papel film para que no tenga contacto con el y lo empezamos a armar.
Siempre debemos empezar el armado de nuestro árbol del tamaño más grande al más pequeño y por todo el medio en una curva hasta terminarlo.
