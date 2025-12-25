Receta: arbolito de charcutería para celebrar Año Nuevo

Activa tu creatividad con este arbolito de charcutería y fusiona tus ingredientes favoritos. Foto: Getty Images/iStockphoto - Elena_Danileiko

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Latinoamericana . Un sabor para despedir el 2025 con mucho sabor Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes Uvas verdes

Aceitunas

Jamón

Tomate Cherry

Arándanos

Queso mozzarella

Palillos

Cono de icopor

Preparación

Vamos a poner todos nuestros productos ya cortados en los palillos para que nos quede más fácil el montaje.

Forramos nuestro cono en papel film para que no tenga contacto con el y lo empezamos a armar.

Siempre debemos empezar el armado de nuestro árbol del tamaño más grande al más pequeño y por todo el medio en una curva hasta terminarlo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧