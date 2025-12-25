Logo El Espectador
Receta: arbolito de charcutería para celebrar Año Nuevo

Usa tomates, aceitunas, jamón, tomate cherry, y arándanos para disfrutar.

Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez
25 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Activa tu creatividad con este arbolito de charcutería y fusiona tus ingredientes favoritos.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Elena_Danileiko
Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Latinoamericana.

Un sabor para despedir el 2025 con mucho sabor

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • Uvas verdes
  • Aceitunas
  • Jamón
  • Tomate Cherry
  • Arándanos
  • Queso mozzarella
  • Palillos
  • Cono de icopor

Preparación

Ver receta y montaje en video aquí

Vamos a poner todos nuestros productos ya cortados en los palillos para que nos quede más fácil el montaje.

Forramos nuestro cono en papel film para que no tenga contacto con el y lo empezamos a armar.

Siempre debemos empezar el armado de nuestro árbol del tamaño más grande al más pequeño y por todo el medio en una curva hasta terminarlo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

