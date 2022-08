Desayuno a otro nivel: así se prepara un smoothie bowl

Pasos para preparar un delicioso smoothie bowl Foto: Cortesía @memobowls - Cortesía @memobowls

Un poco de la historia de este plato

Es inevitable no relacionar los batidos con las películas ambientadas en los años 20. Y, ¿cómo no? El smoothie que conocemos tiene su origen en las últimas décadas del siglo XIX, pero no es sino hasta los primeros años del siglo XX que se populariza en Norteamérica y más adelante en Europa, gracias a la aparición de las batidoras. Este invento marca un antes y un después.

La llegada de esta máquina lleva los batidos al siguiente nivel, pues es más fácil y rápida su preparación. Además, brinda una textura más espumosa y cremosa.

Con el paso del tiempo aparecieron las primeras variedades de smoothie para aquellos que son intolerantes a la lactosa (con leche desnatada, por ejemplo). Las alternativas con respecto a los porcentajes de azúcar y grasa también se han ido ampliando. La industria ha encontrado diferentes mecanismos para brindar las mismas texturas y sabores, pero con combinaciones más saludables.

Te recomendamos: ¡En solo minutos! Cuatro recetas con plátano para complementar el almuerzo

Gastronomía: Norteamericana . Receta smoothie bowl Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 0 minutos.

0 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 banano congelado

1/2 taza de papaya congelada

125 gr de yogurt griego

1 pitaya

Arándanos

Semillas de granada y calabaza

Macadamias caramelizadas

1/3 de taza de leche de tu preferencia

Preparación:

Para la base:

Lleva a un mixer, licuadora o procesador de alimentos los siguientes ingredientes: banano, papaya, yogur griego y leche. Inmediatamente, licua hasta tener una textura muy cremosa.

Para los topings:

Parte la pitaya a la mitad y con ayuda de una cuchara medidora vas a sacar unas bolitas con la pulpa. ¡Muy sofisticado se verá tu smoothie bowl!

Después debes agregar semillas de granada, semillas de calabaza, arándanos y macadamias. Eso sí: estas son unas recomendaciones, puedes agregar los topings que prefieras. Deja fluir toda tu creatividad.

También puedes preparar: ¡Fácil y deliciosa! Esta es la receta para preparar nieve de mango

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧