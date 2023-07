Una receta para no perder de vista: “pie” de manzana casero

Una receta para complacer a todos en la mesa. Foto: Cortesía

Un poco de la historia de este plato

Es inevitable no asociar la tarta de manzana con la cultura estadounidense. De hecho, hay una frase que lo muestra mejor: “as American as apple pie”, que significa tan americano como la tarta de manzana. Pero la realidad es que esta preparación no tiene origen en ese país.

Los historiadores y expertos de la gastronomía han señalado que esta tarta aparece en recetarios europeos desde el siglo XIV. Un ejemplo es el libro de cocina The Forme of Cury, que fue escrito por los chefs de Ricardo II de Inglaterra, en 1390, en la que aparece un “pay” que apodan como “tartys in applis”.

Gastronomía: Americana . Acompaña con tu bebida caliente favorita Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 2 tazas de galleta duce triturada tipo sultana (o la de tu preferencia) – 350 gramos

10 cucharadas de mantequilla – 175 gramos

Para el relleno

4 manzanas medianas verdes

¾ de taza de azúcar morena – 150 gramos

Jugo de ½ limón

½ cucharadita de canela en polvo – 5 gramos

5 cucharadas de Maizena - 30 gramos

Para la cobertura o crumble

1 taza de harina todo uso – 150 gramos

5 cucharadas de mantequilla congelada – 75 gramos

5 cucharadas de azúcar 75 gramos

Preparación

Para la base

Tritura las galletas en un procesador o a mano. Aparte derrite la mantequilla y agrégala a la galleta ya triturada y mezclar hasta humedecerla toda.

Luego coloca la mezcla en un molde para pie de 21 cm de diámetro aproximadamente o el que tengas en casa, aplana y espárcela sobre el mismo en la base y los costados con ayuda de la cabeza de una cuchara.

Llévala al horno precalentado por 10 minutos aproximadamente, pasado ese tiempo retírala y déjala enfriar por 10 minutos más.

Para el relleno

Toma un poco de azúcar del total de la preparación y agrégala al jugo de limón y reserva.

Pelar, descorazonar y cortar en láminas las manzanas.

Agrega la mezcla de azúcar y limón a las manzanas dejando reposar 15 minutos.

Aparte mezcla en una olla el azúcar restante, la Maizena y la canela junto con las manzanas; Llévalas a fuego medio hasta que la mezcla espese, luego déjala enfriar un poco.

Tip: agrega una pizca de sal para resaltar lo sabores

Para la cobertura o crumble

Rallar la mantequilla y luego mezcla todos los ingredientes sin amasar hasta que quede con una textura arenosa, reserva en la nevera.

Para el armado

Toma la mezcla de manzanas ya reposada y espárcela uniformemente sobre el molde con la galleta ya horneada.

Desborona el crumble sobre toda la preparación sin aplanar.

Tip: espolvorea azúcar sobre el pie ya listo para brindar mayor crocancia.

Por último, llevar a horno precalentado a 180° C por 25 minutos o hasta que dore el crumble, retíralo y deja enfriar antes de porcionar, disfrútalo con helado de vainilla.

