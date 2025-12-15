Logo El Espectador
Receta: así se prepara una granola sin azúcar refinada casera

Esta preparación es perfecta para acompañar yogur, frutas frescas o leches vegetales.

Diana León, Experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable
15 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Guarda en un recipiente hermético esta granola sin azúcar refinada; se conserva bien durante varias semanas.
Foto: Diana León
Un poco de la historia de la granola

La granola nació en Estados Unidos en 1863, cuando el médico James Caleb Jackson, en Dansville, Nueva York, creó un alimento integral horneado llamado granula para sus pacientes. Después, en la década de 1890, John Harvey Kellogg desarrolló una versión similar en el Battle Creek Sanitarium, Míchigan, y la renombró granola.

A partir de los años 60 y 70, la granola se popularizó gracias a los movimientos de alimentación natural, consolidándose como un desayuno y snack saludable en distintos países del mundo.

Esta receta de granola casera combina ingredientes simples y naturales como avena, frutos secos, semillas y coco rallado, horneados lentamente para lograr una textura crujiente y un sabor equilibrado. Es una preparación ideal para si buscas una alternativa más natural a las granolas comerciales.

Gastronomía: Saludable.

Las nueces aportarán mucho sabor a esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1/2 taza de coco rallado sin azúcar
  • 2 tazas de almendras crudas
  • 1/4 de taza de semillas de girasol tostadas sin sal (opcional)
  • 1 taza de nueces crudas
  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 3 cucharadas de semillas de chía
  • 1 cucharada de linaza molida
  • 1 1/2 cucharaditas de canela molida
  • Pizca de de sal marina
  • 3 cucharadas de aceite de coco o de oliva
  • 1/3 de taza de miel de abeja pura o miel de maple

Preparación

Precalienta el horno a 325 °F (162 °C) y pon la rejilla en el centro.

En un bowl grande mezcla el coco rallado, las almendras, la avena, las semillas de chía, la linaza, la canela, el azúcar y la sal.

En una olla pequeña a fuego bajo calienta el aceite de coco.

Vierte el aceite de coco derretido los ingredientes secos y adiciona la miel. Mezcla muy bien hasta que todo quede cubierto.

Distribuye la mezcla de forma uniforme sobre una bandeja grande para hornear y hornea durante 20 minutos.

Retira del horno, mezcla nuevamente y añade las semillas de girasol si las usas.

Aumenta la temperatura del horno a 340 °F (171 °C) y hornea por 5 a 8 minutos más, hasta que la granola esté bien dorada.

Nota: Vigila de cerca ya que el coco rallado y la avena se doran rápidamente. Retira del horno y deja enfriar completamente para que la granola quede crujiente.

Por Diana León, Experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable

