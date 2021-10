Un poco de la historia de este plato

Sabemos que Halloween significa dulce, no hay nada que hacer. Pero no necesariamente tienen que ser postres con decoraciones extravagantes o difíciles a la hora de hornear, esta receta de galletas es de las más simples y fáciles para hacer en casa.

Hoy te voy a enseñar a hacer una masa llamada sableé. Funciona muy bien para estas galletas que vamos a decorar con un glaseado muy sencillo. No hay que complicarse, si quieres darles forma, lo puedes hacer, para eso existen distintos tipos de moldes para cortarlas, la única recomendación es que no te compliques con el glaseado, la decoración debe ser sencilla. Este es un gran plan para hacer con los niños, antes de pedir dulces.

INGREDIENTES

Galletas

250 gr de harina de trigo

150 gr de mantequilla a temperatura ambiente

100 gr de azúcar

1 huevo

Glaseado

Azúcar impalpable

Jugo de limón

Colorantes

PREPARACIÓN

En una batidora mezclar el azúcar y la mantequilla durante 5 minutos. Esto va a hacer que se disuelva un poco y no nos queden gránulos en nuestras galletas. Si no tienes batidora, lo puedes hacer a mano, vas a tardar un poco mas, pero no es grave. La idea es que cuando toques la mezcla no sientas los granitos de azúcar.

Agrega el huevo a la mezcla y sigue incorporando. Inmediatamente añadimos la harina y buscamos que todo quede bien integrado, y que sea una masa uniforme.

Yo prefiero trabajar esta masa fría, al tener tanta mantequilla puede ser difícil de estirar, así que mi recomendación es que la introduzcas en la nevera 1 hora antes. Lo ideal es usar un rodillo y que la masa quedé de 5 mm de grosor.

Una vez estirada la puedes cortar con los moldes que quieras, si conseguiste algo temático, mejor. De lo contrario un molde circular está bien.

Llevamos nuestras galletas al horno precalentado a 180 grados, durante 10 - 12 minutos. Para que no se peguen a la placa del horno, puedes poner un poco de mantequilla o un papel parafinado con encima las galletas.

Para decorarlas hay que dejarlas enfriar, si no nos esperamos, el glaseado se va a derretir y no nos van a quedar tan chévere. Hay que dejar las galletas unos 5-10 minutos a temperatura ambiente para poder decorarlas.

Para el glaseado no puse cantidades porque prefiero hacerlo al ojo, supongamos que tengo 4 cucharadas de azúcar impalpable en un tazón, voy a ir poniendo de a poquitos el jugo de limón, hasta que se disuelva y vaya formando un glaseado, ¿cómo te vas a dar cuenta que está? Lo vas a ver lo suficientemente espeso para decorar tus galletas, no te preocupes por el sabor del limón, queda bien balanceado con el azúcar.

Recuerda que debes agregar el limón de a poco y vas a la par quitando los grumos, hasta que sea una mezcla homogénea y puedas decorar. Los colorantes son al gusto, utiliza el naranja por ser Halloween. Sí tienes un kit de mangas pasteleras puedes decorar, o simplemente puedes cubrir las galletas con el glaseado, con ayuda de una cuchara.

