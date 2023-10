Receta para preparar alfajores, una propuesta que despertará tu apetito

Lleva este sabor a tu boca a cualquier hora. Acompaña con té. Foto: Cortesía Mónica Melgarejo

Un poco de la historia de los alfajores

Este postre dulce hace parte de la cultura española y es uno de los más famosos sabores de países como Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica, entre otros. El periodo en el que empezó a conquistar comensales fue el colonial y expertos en el tema aseguran que este alimento era uno de los de mayor oferta en “los almacenes de las primeras naves de los españoles que se dirigían a América”.

El mundo de la gastronomía se destaca por su versatilidad y este producto no se queda atrás. Tiene infinidad de preparaciones, pero la más popular, es la unión de dos galletas que se unen gracias a la textura del relleno de dulce de leche -arequipe- y pueden ser bañadas por chocolate o azúcar en polvo.

Gastronomía: Latinoamericana . También puedes rellenarlos con chocolate Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 16 . Ingredientes 100 gramos de harina de trigo todo uso

150 gramos de fécula de maíz (maicena)

75 gramos de azúcar pulverizada

50 gramos de mantequilla o margarina

Preparación para la masa de galletas

Pasa por un colador la harina, el azúcar, la fécula y agrega la mantequilla cortada en cubitos bien fría.

Mezcla estos ingredientes sin amasar, la idea es lograr que quede un tipo de arenilla, lo puedes lograr frotando entre tus manos los ingredientes.

Pasa la arenilla a una mesa y con ambas manos aplana y ve juntando los ingredientes hasta compactarlos, es en este punto cuando el calor de las manos ira ayudando a integrar la mantequilla con los secos y aunque no lo creas, pronto tendrás una masita suave y sedosa.

Guarda la masa envuelta en papel film en forma de rectángulo en la nevera mínimo una media hora.

Precalienta tu horno a 170 grados centígrados.

Una vez tu masa este bien fría ponla en medio de papel film y rápidamente con el rodillo ve aplanándola buscando que tenga medio centímetro de grosor y córtalas con un cortador de galletas. A nosotras nos gusta redondo de unos 6 centímetros, pero puedes usar la forma que quieras.

Ubícalas en una bandeja, que no necesitas enharinar pues la grasa de estas galletas no permitirá que se peguen, procura no hacerlo tan separado porque no crecerán mucho hacia ningún lado.

Hornea por 10 minutos, las galletas no deben dorarse, y déjalas enfriar.

Para el armado

Coco rallado al gusto

Azúcar impalpable al gusto

Arequipe

Preparación

Puedes agregar con una cuchara o manga pastelera una porción de unos 40 gramos de arequipe sobre la parte interior de una de las galletas y tapa con otra galleta.

Para agregar el coco rallado puedes dejar que el arequipe llegue hasta un poco más allá del borde de la galleta para que este se pueda adherir con facilidad.

Espolvorea azúcar impalpable y listo.

¡Trucos de la abuela!

