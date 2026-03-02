Receta: así se preparan unos buenos deditos de plátano

Disfruta también estos palitos de plátano maduro con suero costeño. Foto: Diana León

Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 a. C, más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.

En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

Estos palitos de plátano maduro combinan el dulzor natural de este alimento con una textura suave por dentro y ligeramente dorada por fuera. Son una alternativa casera, hecha con ingredientes reales, ideal para disfrutar sin complicaciones y sin frituras.

Gastronomía: Saludabe . También puedes usar queso vegano de marañón Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 2 plátanos maduros

Agua suficiente para hervir

1½ tazas de harina de yuca o tapioca

1 cucharadita de canela

1 cucharada de mantequilla clarificada

Mantequilla clarificada extra para engrasar las manos

Queso crema

Preparación

Lleva a hervir agua en una olla mediana.

Pela los plátanos y córtalos en trozos medianos.

Cuando el agua esté hirviendo, agrega los plátanos y cocina durante 30 minutos, o hasta que estén muy suaves.

Retira del fuego y escurre bien.

Mientras aún estén calientes, tritúralos hasta obtener un puré suave.

Agrega la canela, la mantequilla clarificada y la harina de yuca. Mezcla con una espátula hasta integrar completamente y formar una masa uniforme.

Engrasa bien tus manos con mantequilla clarificada.

Forma los palitos (aproximadamente ⅓ de taza por cada uno) y ponlos sobre una bandeja.

Con tu dedo índice haz una pequeña abertura en el centro de cada palito y agrega queso crema.

Cierra bien la masa, asegurándote de que el relleno quede completamente cubierto.

Con ayuda de una brocha, aplica un poco de mantequilla clarificada sobre cada palito.

Cocina en la freidora de aire a 450 °F durante 15 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧