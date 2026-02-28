Publicidad

Receta para hacer el clásico merengón inspirado en la pavlova

Para esta propuesta usa azúcar, claras de huevo, guanábana, fresas y crema chantilly.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
28 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
"Esta combinación de sabor tiene toda la tradición del merengón con la elegancia de la pavlova, la cual se caracteriza por su forma circular, una corteza crujiente y un interior excepcionalmente suave".
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la Pavlova

El origen de esta receta es incierto. En el mundo de la gastronomía existen varias teorías al respecto, sin embargo la única que ha cobrado una importancia real es la de la disputa que aun por estos días tienen Nueva Zelanda y Australia, naciones que discuten todavía por este nacimiento gastronómico. Hay un dato particular en todo este recorrido de sabor y es que la Pavlova se hizo en honor a una bailarina de ballet muy reconocida, Anna Pavlova.

Este postre se elabora con merengue, es crujiente por fuera y cremoso y muy suave en su interior. Dentro de sus ingredientes se destacan la fécula de maíz y los trozos de fruta, estos últimos son los encargados de fusionarse con la humedad de este plato, que por excelencia es uno de los favoritos de las mesas en Europa.

Gastronomía: Latinoamericana.

Puedes también añadir trocitos de mango para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 120 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 5.

Ingredientes

  • ⁠300 gramos de azúcar
  • 150 gramos de claras de huevo
  • 500 g⁠ramos de guanábana
  • 500 gramos de ⁠fresas
  • ⁠Perlas explosivas de BoliPoP de fresa
  • ⁠Crema chantilly

Preparación

Separa las claras de las yemas y ponlas en un tazón resistente al calor. Agrega el azúcar y coloca el tazón sobre baño María, removiendo continuamente hasta que el azúcar se disuelva completamente. Retira del fuego y bate a velocidad alta hasta lograr punto de miel: un merengue brillante y firme que forma picos suaves.

Con una cuchara, pon bolitas de merengue sobre una bandeja con papel vegetal. Con la parte externa de la cuchara, forma un hueco en el centro de cada bolita y crea pequeños picos en los bordes para dar la textura característica de la pavlova. Hornea a 100 °C durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar completamente.

Rellena cada merengue con crema de guanábana, trozos de fresa y bolipop de fresa. Decora con hojas de hierbabuena fresca y sirve inmediatamente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

