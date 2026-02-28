Receta para hacer el clásico merengón inspirado en la pavlova

"Esta combinación de sabor tiene toda la tradición del merengón con la elegancia de la pavlova, la cual se caracteriza por su forma circular, una corteza crujiente y un interior excepcionalmente suave". Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia de la Pavlova

El origen de esta receta es incierto. En el mundo de la gastronomía existen varias teorías al respecto, sin embargo la única que ha cobrado una importancia real es la de la disputa que aun por estos días tienen Nueva Zelanda y Australia, naciones que discuten todavía por este nacimiento gastronómico. Hay un dato particular en todo este recorrido de sabor y es que la Pavlova se hizo en honor a una bailarina de ballet muy reconocida, Anna Pavlova.

Este postre se elabora con merengue, es crujiente por fuera y cremoso y muy suave en su interior. Dentro de sus ingredientes se destacan la fécula de maíz y los trozos de fruta, estos últimos son los encargados de fusionarse con la humedad de este plato, que por excelencia es uno de los favoritos de las mesas en Europa.

Gastronomía: Latinoamericana . Puedes también añadir trocitos de mango para disfrutar Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 5 . Ingredientes ⁠300 gramos de azúcar

150 gramos de claras de huevo

500 g⁠ramos de guanábana

500 gramos de ⁠fresas

⁠Perlas explosivas de BoliPoP de fresa

⁠Crema chantilly

Preparación

Separa las claras de las yemas y ponlas en un tazón resistente al calor. Agrega el azúcar y coloca el tazón sobre baño María, removiendo continuamente hasta que el azúcar se disuelva completamente. Retira del fuego y bate a velocidad alta hasta lograr punto de miel: un merengue brillante y firme que forma picos suaves.

Con una cuchara, pon bolitas de merengue sobre una bandeja con papel vegetal. Con la parte externa de la cuchara, forma un hueco en el centro de cada bolita y crea pequeños picos en los bordes para dar la textura característica de la pavlova. Hornea a 100 °C durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar completamente.

Rellena cada merengue con crema de guanábana, trozos de fresa y bolipop de fresa. Decora con hojas de hierbabuena fresca y sirve inmediatamente.

