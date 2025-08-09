Receta: carimañolas con pepitoria

Un frito típico de algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Foto: Getty Images/iStockphoto - Tomas Guardia Bencomo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la carimañola

También conocido como pastel de yuca, enyucado y bollo de yuca, la carimañola es una de las preparaciones más tradicionales de algunos países de Latinoamérica. Esta receta suele elaborarse con yuca como ingrediente principal y su relleno está caracterizado por la fusión de sabores de la carne molida, el pollo desmechado y el queso fresco.

Este plato típico de Colombia es de gran relevancia en Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo que lo ha llevado a convertirse en una de las recetas más aclamadas de la comida rápida entre los comensales. En algunas regiones del país esta propuesta también puede incluir huevo duro, pico de gallo y queso costeño.

Gastronomía: Colombiana . Acompaña con suero costeño Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilo de yuca pelada

Agua (cantidad necesaria para cocinar la yuca)

Sal al gusto

1–2 cucharadas de aceite vegetal (para amasar)

Para el relleno de pepitoria

500 gramos de pepitoria (vísceras de cabrito o chivo, tradicional de Santander)

Agua (cantidad suficiente para cocer la pepitoria)

Sal al gusto

Ajo en polvo al gusto

Pimienta al gusto

2 huevos cocidos y picados

Un poco de cilantro fresco picado (opcional)

Para el hogao

1 pimentón rojo rallado

2 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Preparación

Pela y lava bien la yuca, luego cocínala en agua con sal hasta que esté muy blanda.

Escúrrela, deja que se enfríe un poco y luego rállala o muélela hasta obtener una masa uniforme.

Preparar la pepitoria

Cocina la pepitoria en olla a presión con agua y sal hasta que esté bien cocida y suave.

Una vez lista, escúrrela y desmenúzala o pícalas en trozos pequeños.

Ralla el pimentón y sofríelo en aceite con sal hasta que esté bien cocido. Este será el hogao que le dará sabor a la pepitoria.

A la pepitoria cocida, agrégale el hogao, ajo en polvo, pimienta al gusto y rectifica la sal.

Añade los huevos cocidos y picados, y el cilantro si lo estás usando. Mezcla bien y reserva.

A la yuca molida, agrégale un poco de aceite vegetal para mejorar su textura.

Amasa con las manos hasta que esté suave, maleable y no se quiebre. Si es necesario, agrega un poco más de aceite.

Formar las caribañolas

Toma porciones de masa de yuca, forma una bola y aplánala como una pequeña arepa.

Añade una cucharada del relleno de pepitoria en el centro.

Cierra cuidadosamente la masa, sella bien los bordes y dale la forma tradicional de caribañola (como una empanada o media luna).

Calienta abundante aceite en una sartén profunda.

Fríe las carimañolas hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escúrrelas en papel absorbente.

Sirve calientes acompañadas de suero costeño.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧