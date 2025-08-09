No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Receta: carimañolas con pepitoria

Una fusión entre la gastronomía santandereana y la Costa colombiana. ¡Toma nota!

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
09 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Un frito típico de algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Tomas Guardia Bencomo
Un poco de la historia de la carimañola

También conocido como pastel de yuca, enyucado y bollo de yuca, la carimañola es una de las preparaciones más tradicionales de algunos países de Latinoamérica. Esta receta suele elaborarse con yuca como ingrediente principal y su relleno está caracterizado por la fusión de sabores de la carne molida, el pollo desmechado y el queso fresco.

Este plato típico de Colombia es de gran relevancia en Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo que lo ha llevado a convertirse en una de las recetas más aclamadas de la comida rápida entre los comensales. En algunas regiones del país esta propuesta también puede incluir huevo duro, pico de gallo y queso costeño.

Gastronomía: Colombiana.

Acompaña con suero costeño

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilo de yuca pelada
  • Agua (cantidad necesaria para cocinar la yuca)
  • Sal al gusto
  • 1–2 cucharadas de aceite vegetal (para amasar)

Para el relleno de pepitoria

500 gramos de pepitoria (vísceras de cabrito o chivo, tradicional de Santander)

Agua (cantidad suficiente para cocer la pepitoria)

Sal al gusto

Ajo en polvo al gusto

Pimienta al gusto

2 huevos cocidos y picados

Un poco de cilantro fresco picado (opcional)

Para el hogao

1 pimentón rojo rallado

2 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Preparación

Pela y lava bien la yuca, luego cocínala en agua con sal hasta que esté muy blanda.

Escúrrela, deja que se enfríe un poco y luego rállala o muélela hasta obtener una masa uniforme.

Preparar la pepitoria

Cocina la pepitoria en olla a presión con agua y sal hasta que esté bien cocida y suave.

Una vez lista, escúrrela y desmenúzala o pícalas en trozos pequeños.

Ralla el pimentón y sofríelo en aceite con sal hasta que esté bien cocido. Este será el hogao que le dará sabor a la pepitoria.

A la pepitoria cocida, agrégale el hogao, ajo en polvo, pimienta al gusto y rectifica la sal.

Añade los huevos cocidos y picados, y el cilantro si lo estás usando. Mezcla bien y reserva.

A la yuca molida, agrégale un poco de aceite vegetal para mejorar su textura.

Amasa con las manos hasta que esté suave, maleable y no se quiebre. Si es necesario, agrega un poco más de aceite.

Formar las caribañolas

Toma porciones de masa de yuca, forma una bola y aplánala como una pequeña arepa.

Añade una cucharada del relleno de pepitoria en el centro.

Cierra cuidadosamente la masa, sella bien los bordes y dale la forma tradicional de caribañola (como una empanada o media luna).

Calienta abundante aceite en una sartén profunda.

Fríe las carimañolas hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escúrrelas en papel absorbente.

Sirve calientes acompañadas de suero costeño.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

