Receta: carimañolas con pepitoria

Un poco de la historia de la carimañola
También conocido como pastel de yuca, enyucado y bollo de yuca, la carimañola es una de las preparaciones más tradicionales de algunos países de Latinoamérica. Esta receta suele elaborarse con yuca como ingrediente principal y su relleno está caracterizado por la fusión de sabores de la carne molida, el pollo desmechado y el queso fresco.
Este plato típico de Colombia es de gran relevancia en Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo que lo ha llevado a convertirse en una de las recetas más aclamadas de la comida rápida entre los comensales. En algunas regiones del país esta propuesta también puede incluir huevo duro, pico de gallo y queso costeño.
Gastronomía: Colombiana.
Acompaña con suero costeño
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilo de yuca pelada
- Agua (cantidad necesaria para cocinar la yuca)
- Sal al gusto
- 1–2 cucharadas de aceite vegetal (para amasar)
Para el relleno de pepitoria
500 gramos de pepitoria (vísceras de cabrito o chivo, tradicional de Santander)
Agua (cantidad suficiente para cocer la pepitoria)
Sal al gusto
Ajo en polvo al gusto
Pimienta al gusto
2 huevos cocidos y picados
Un poco de cilantro fresco picado (opcional)
Para el hogao
1 pimentón rojo rallado
2 cucharadas de aceite
Sal al gusto
Preparación
Pela y lava bien la yuca, luego cocínala en agua con sal hasta que esté muy blanda.
Escúrrela, deja que se enfríe un poco y luego rállala o muélela hasta obtener una masa uniforme.
Preparar la pepitoria
Cocina la pepitoria en olla a presión con agua y sal hasta que esté bien cocida y suave.
Una vez lista, escúrrela y desmenúzala o pícalas en trozos pequeños.
Ralla el pimentón y sofríelo en aceite con sal hasta que esté bien cocido. Este será el hogao que le dará sabor a la pepitoria.
A la pepitoria cocida, agrégale el hogao, ajo en polvo, pimienta al gusto y rectifica la sal.
Añade los huevos cocidos y picados, y el cilantro si lo estás usando. Mezcla bien y reserva.
A la yuca molida, agrégale un poco de aceite vegetal para mejorar su textura.
Amasa con las manos hasta que esté suave, maleable y no se quiebre. Si es necesario, agrega un poco más de aceite.
Formar las caribañolas
Toma porciones de masa de yuca, forma una bola y aplánala como una pequeña arepa.
Añade una cucharada del relleno de pepitoria en el centro.
Cierra cuidadosamente la masa, sella bien los bordes y dale la forma tradicional de caribañola (como una empanada o media luna).
Calienta abundante aceite en una sartén profunda.
Fríe las carimañolas hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escúrrelas en papel absorbente.
Sirve calientes acompañadas de suero costeño.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧