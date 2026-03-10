Receta: cerdo en salsa de uchuva

Sirve este cerdo en salsa de uchuva con arroz blanco o patacones. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides el vino blanco Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 porciones de chuleta de cerdo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de uchuvas

2 cucharadas de panela

1/4 de vino blanco

1 cucharada de salsa soya

Una pizca de jengibre en polvo

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una sartén caliente añadimos el aceite de oliva y sellamos por ambos lados las chuletas de cerdo.

En la misma sartén vamos a agregar las uchuvas y la panela hasta que suelte sus jugos.

Trituramos y adicionamos salsa soya, jengibre y un chorro de vino blanco. Cocinamos por unos minutos.

Llevamos a la sartén las chuletas de cerdo junto a la salsa y cocinamos por 5 minutos a fuego bajo.

