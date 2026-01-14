Receta: chuleta de cordero con salsa de frutos rojos

Prepara esta chuleta de cordero con vino tinto. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de la historia del puré de papa

Cuando buscamos en los anaqueles de la historia, aparece una protagonista de la cocina mundial pero con amplia variedad en Suramérica, sobre todo en Perú donde se estima que existen más de 700 tipos de este tubérculo.

Del puré de papa se sabe que fue el resultado de un equipo radicado en Canadá que buscaba alargar el periodo de vida útil de los alimentos sin que perdieran sus nutrientes. En Latinoamérica ha servido de base para muchas propuestas, como el puré de papas picante o, de acuerdo al color de la papa, el puré con tonalidad, como el que se logra con la papa criolla.

Gastronomía: Latinomaricana . Sirve también con ensalada Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 rack de cordero

Aceite

Sal y pimienta al gusto

Tomillo

Romero

Ralladura de limón amarillo

1 diente de ajo

Para la salsa de frutos rojos

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla

1 ajo

2 tazas de frutos rojos

2 tazas de vino tinto

1 cucharada azúcar

Sal al gusto

Preparación

Sazona las chuletas, agrega tomillo, romero, ralladura de limón amarillo, sal, pimienta y ajo. Déjalas marinando al menos media hora en refrigeración y para ponerlas al fuego, retíralas 15 minutos antes, así no estarán frías y tendrán una cocción pareja.

Cocina 2 minutos por cada lado, esto te dará como resultado un término medio. Si las quieres más rojas, déjalas un 1 minuto menos, y si las quieres más cocidas 1 minuto más.

En la misma sartén donde la cocinaste, agrega mantequilla, cebolla picada y ajo picado. Después, añade los frutos rojos y una vez que estén suaves, añade el vino tinto. Cocina hasta reducir y que se evapore el alcohol.

Licúa, pasa por un colador y para quitar un poco la acidez agrega azúcar y para sazonar, sal.

