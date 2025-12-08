Mantequilla de nueces chai: receta para llevarla a la mesa

Foto: Diana León

Un poco de la historia del té chai

El té chai, también conocido como masala chai, tiene sus raíces en la India, donde ha sido una bebida tradicional durante siglos. Originalmente era una mezcla de hierbas y especias utilizada en la medicina ayurvédica por sus propiedades curativas, y no contenía té. Con la llegada de los británicos en el siglo XIX, se incorporó el té negro a la mezcla del masala chai.

El chai moderno combina té negro, leche, azúcar y una mezcla de especias como canela, cardamomo, jengibre, clavo y pimienta negra. Esta bebida se sirve en hogares y en los puestos de té callejeros llamados chaiwallahs en toda la India. Cada región y familia tiene su propia receta única. En las últimas décadas, el chai ha ganado popularidad mundial, adaptándose a diversas culturas y gustos.

Esta mantequilla de almendras chai es una versión aromática y reconfortante. Combina la cremosidad natural de las almendras tostadas con una mezcla cálida de especias como canela, jengibre, cardamomo y clavo, creando un sabor profundo y ligeramente dulce que recuerda a una taza de chai. Al hacerla en casa, puedes controlar los ingredientes, la intensidad de las especias y la textura final.

Gastronomía: Saludable . Sustituye la almendra por marañones Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 3 tazas de almendras crudas

2 cucharadas de canela en polvo

1 cucharadita de cardamomo en polvo

½ cucharadita de nuez moscada

½ cucharada de jengibre en polvo

¼ cucharadita de clavos en polvo

¼ cucharadita de sal marina

1–2 cucharadas de azúcar de coco(opcional)

Preparación

Precalienta el horno a 176 °C (350 °F). Distribuye las almendras en una bandeja sin papel ni aceite y hornéalas durante 5 minutos, hasta que estén ligeramente doradas, sin dejar que tomen un color demasiado oscuro.

Pasa las almendras calientes a un procesador de alimentos o a una licuadora de alta potencia. Tritura hasta obtener una mantequilla completamente cremosa, deteniéndote ocasionalmente para raspar las paredes. Este proceso requiere paciencia, puede tardar entre 10 y 12 minutos, pasando por varias etapas: primero una harina fina, luego una masa compacta, y finalmente una crema suave. Dale descansos a la máquina si se calienta.

Cuando la mantequilla esté lista, añade el azúcar de coco (si decides usarlo), todas las especias y la sal. Procesa 2 minutos para integrar bien. Prueba y ajusta los sabores a tu gusto.

Montaje

Para conservarla, guárdala en un frasco de vidrio hermético. A temperatura ambiente se mantiene entre 3 y 4 semanas; en la nevera puede durar 2 meses o más.

